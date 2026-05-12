Sukses Jalani 2 Operasi, Marc Marquez Comeback di MotoGP Italia 2026?

MARC Marquez sukses menjalani dua operasi bedah di Madrid, Spanyol, pada Minggu 10 Mei 2026 malam waktu setempat. Pembalap tim Ducati Lenovo itu kini fokus menjalani pemulihan.

Marquez absen pada balapan utama MotoGP Prancis 2026 yang digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu 10 Mei malam WIB. Sebab, ia mengalami kecelakaan parah pada Sprint Race yang digelar sehari sebelumnya.

Akibatnya, Marquez menderita patah tulang metatarsal di kaki kanannya. Ia dan tim lantas memutuskan untuk mundur dari seri kelima MotoGP 2026 guna menjalani operasi bedah pada Minggu sore.

Ternyata, jauh sebelum kecelakaan itu, Marquez sudah memutuskan akan menjalani operasi lain di bahunya. Awalnya, tindakan itu akan dilakukan usai MotoGP Catalunya 2026 pekan ini. Tapi, jadwal dipercepat.

Lewat pernyataan resminya, Ducati menyebut dua operasi bedah itu berlangsung lancar. Mereka menegaskan, Marquez tidak akan berpartisipasi di GP Catalunya seperti yang sudah diumumkan.

“Marc Marquez menjalani dua operasi bedah yang sukses di Rumah Sakit Internasional Ruber di Madrid (Spanyol). Seperti sudah diumumkan, dia tidak akan berpartisipasi di MotoGP Catalunya akhir pekan ini,” bunyi pengumuman tim, dikutip Selasa (12/5/2026).