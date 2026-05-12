Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pernah Orbitkan David Raya hingga Jordi Alba, WOSPAC Barcelona Buka Kantor Perwakilan di Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |08:50 WIB
Pernah Orbitkan David Raya hingga Jordi Alba, WOSPAC Barcelona Buka Kantor Perwakilan di Indonesia
WOSPAC Barcelona membuka kantor perwakilan di Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

WORLD Sport Academy (WOSPAC) Barcelona Rep Office Indonesia resmi diluncurkan di Mini Soccer Pendekar Goozone Cibis Park, Jakarta pada Senin 11 Mei 2026. Peluncuran tersebut mengusung tema 'Jembatan Mengantar Mereka Jadi Hebat' sebagai upaya membuka akses pemain muda Indonesia ke ekosistem sepakbola Eropa.

1. Buka Jalan Pesepakbola Muda Indonesia

Kehadiran kantor representatif ini menjadi bentuk kolaborasi strategis untuk mendampingi talenta muda Indonesia. Fokus utama program tersebut adalah memberikan akses pengalaman, pembinaan, dan exposure internasional melalui sistem yang diterapkan WOSPAC Barcelona.

WOSPAC Barcelona resmi buka kantor perwakilan di Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
WOSPAC Barcelona resmi buka kantor perwakilan di Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

WOSPAC merupakan akademi sepakbola berbasis di Barcelona yang berdiri sejak 2010. Akademi itu dikenal memiliki program pembinaan pemain usia 10 hingga 24 tahun dengan pendekatan sepakbola, pendidikan, dan pengembangan karakter.

CEO WOSPAC Barcelona Rep Office Indonesia, Benhard Sitorus, mengatakan kehadiran kantor representatif ini bertujuan menjembatani pemain muda Indonesia menuju pengalaman sepakbola Eropa. Menurutnya, seluruh metodologi yang diterapkan tetap berasal langsung dari WOSPAC Barcelona.

“WOSPAC adalah tentang kualitas pelatihan yang fokus pada pengembangan skill individu, penguatan fisik, dan nutrisi dengan metodologi Spanyol. WOSPAC Indonesia membuka bakat lokal untuk merasakan pengalaman dan mental bertanding sebagai pemain Eropa,” ujar Benhard Sitorus.

Benhard Sitorus menjelaskan, program WOSPAC memberikan kesempatan pemain muda Indonesia berlatih dengan pelatih berlisensi UEFA Pro. Selain itu, peserta juga berpeluang merasakan atmosfer kompetisi lokal di Spanyol dan membangun koneksi dengan jaringan klub Eropa.

Direktur dan pendiri WOSPAC, Alex Bosacoma Sesma, menilai Indonesia memiliki gairah sepa bola yang sangat besar. Dia menyebut potensi pemain muda Indonesia menjadi alasan penting dibukanya representative office resmi di Tanah Air.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217680/ceo_itoxi_choi_chi_kyung_okezone-5HQT_large.jpg
Resmi Diluncurkan, GOH Legends Suguhkan Pengalaman Bermain Game Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217624/goh_legends_langkah_awal_games_dekat_dengan_komunitas_gamers_okezone-l7JW_large.JPG
Luncurkan GOH Legends, Games+ Ingin Dekat dengan Komunitas Gamers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217621/warren_tanoesoedibjo_optimis_goh_legends_diprediksi_jadi_game_terfavorit_di_genre_rpg-4sAH_large.jpg
GOH Legends Diprediksi Jadi Game Terfavorit di Genre RPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/43/3217464/bojan_hodak-Ln5d_large.jpg
Bojan Hodak Prediksi Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Bakal Sengit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/43/3217363/juney_hanafi_pemenang_lintang_flores_2026_disambut_penggagas_ajang_ini_renaldus_iwan_sumarta_di_garis_finis_taaktana_labuan_bajo-SOnt_large.jpg
79 Jam Menembus Gunung dan Pantai Flores, Juney Hanafi Jadi Raja Lintang Flores 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/43/3217052/megawati_hangestri-bdKz_large.jpg
Intip Kisaran Gaji Pevoli Megawati Hangestri jika Resmi Gabung ke Hyundai Hillstate
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement