Pernah Orbitkan David Raya hingga Jordi Alba, WOSPAC Barcelona Buka Kantor Perwakilan di Indonesia

WORLD Sport Academy (WOSPAC) Barcelona Rep Office Indonesia resmi diluncurkan di Mini Soccer Pendekar Goozone Cibis Park, Jakarta pada Senin 11 Mei 2026. Peluncuran tersebut mengusung tema 'Jembatan Mengantar Mereka Jadi Hebat' sebagai upaya membuka akses pemain muda Indonesia ke ekosistem sepakbola Eropa.

1. Buka Jalan Pesepakbola Muda Indonesia

Kehadiran kantor representatif ini menjadi bentuk kolaborasi strategis untuk mendampingi talenta muda Indonesia. Fokus utama program tersebut adalah memberikan akses pengalaman, pembinaan, dan exposure internasional melalui sistem yang diterapkan WOSPAC Barcelona.

WOSPAC merupakan akademi sepakbola berbasis di Barcelona yang berdiri sejak 2010. Akademi itu dikenal memiliki program pembinaan pemain usia 10 hingga 24 tahun dengan pendekatan sepakbola, pendidikan, dan pengembangan karakter.

CEO WOSPAC Barcelona Rep Office Indonesia, Benhard Sitorus, mengatakan kehadiran kantor representatif ini bertujuan menjembatani pemain muda Indonesia menuju pengalaman sepakbola Eropa. Menurutnya, seluruh metodologi yang diterapkan tetap berasal langsung dari WOSPAC Barcelona.

“WOSPAC adalah tentang kualitas pelatihan yang fokus pada pengembangan skill individu, penguatan fisik, dan nutrisi dengan metodologi Spanyol. WOSPAC Indonesia membuka bakat lokal untuk merasakan pengalaman dan mental bertanding sebagai pemain Eropa,” ujar Benhard Sitorus.

Benhard Sitorus menjelaskan, program WOSPAC memberikan kesempatan pemain muda Indonesia berlatih dengan pelatih berlisensi UEFA Pro. Selain itu, peserta juga berpeluang merasakan atmosfer kompetisi lokal di Spanyol dan membangun koneksi dengan jaringan klub Eropa.

Direktur dan pendiri WOSPAC, Alex Bosacoma Sesma, menilai Indonesia memiliki gairah sepa bola yang sangat besar. Dia menyebut potensi pemain muda Indonesia menjadi alasan penting dibukanya representative office resmi di Tanah Air.