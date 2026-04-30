Hasil Basketball Champions League Asia-East 2026: Dewa United Kalah 70-83 dari Johor Southern Tigers

Dewa United Basketball lagi-lagi menelan kekalahan dengan skor 70-83 dari Johor Southern Tigers dalam lanjutan Basketball Champions League Asia-East 2026 (Foto: FIBA)

BANGKOK – Dewa United Basketball lagi-lagi menelan kekalahan dengan skor 70-83 dari Johor Southern Tigers dalam lanjutan Basketball Champions League Asia-East 2026. Duel itu digelar di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Kamis (30/4/2026) malam WIB.

Dewa United Basketball tampil ngotot sejak awal awal laga. Sementara waktu mereka unggul 15-8 atas Johor Southern Tigers sampai dengan pertengahan kuarter pertama.

Johor Southern Tigers tampil lebih percaya diri dengan berusaha mengejar ketertinggalan. Namun, Dewa United menutup kuarter pertama dengan keunggulan 28-20 atas Johor Southern Tigers.

Dalam kuarter kedua, Dewa United Basketball mencatatkan tambahan 21 poin. Sementara itu Johor Southern Tigers hanya 20 poin.

Saat ini skor antara Dewa United melawan Johor Southern Tigers menjadi 49-40. Dalam kuarter ketiga, mereka tampil cukup agresif hingga memperoleh 29 poin.

Sementara itu, Dewa United Basketball hanya 10 poin. Jadi, mereka tertinggal 59-69 dari Johor Southern Tigers.