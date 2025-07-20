Hasil Final IBL 2025: Juara Usai Kalahkan Pelita Jaya, Dewa United Cetak Sejarah!

JAKARTA - Dewa United sukses mengalahkan Pelita Jaya di gim tiga final Indonesian Basketball League (IBL) 2025, pada Minggu (20/7/2025) malam WIB. Dengan kemenangan di GMSB Kuningan, Jakarta tersebut, Dewa United mematikan diri menjadi juara karena unggul 2-1 atas Pelita Jaya dalam best of three final IBL 2025.

Gelar juara itu setelah Dewa United mengamankan gim ketiga atas tim tuan rumah. Dalam laga itu mereka meraih skor 74-73 atas Pelita Jaya (20-20, 14-16, 18-22, dan 22-15) dan sukses mencetak sejarah karena itu menjadi gelar pertama mereka di IBL.

Sebelumnya di gim pertama final IBL 2025, Dewa United kalah dari Pelita Jaya dengan skor 77-97. Namun, mereka bangkit dalam gim kedua dengan menang 80-75 atas tim lawan.

Jalannya Pertandingan

Awal gim 3 Pelita Jaya vs Dewa United, tim tamu justru mendominasi jalannya pertandingan selama empat menit awal. Dewa United mampu unggul 9-2 dan 11-4 dalam kuarter pertama.

Pelita Jaya perlahan berusaha mengejar ketertinggalan dan kini berbalik unggul jadi 12-11. Kejar mengejar angka pun tersaji antara kedua tim.

Dewa United juara IBL 2025 usai menang 2-1 atas Pelita Jaya di final. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Pelita Jaya dan Dewa United harus puas dengan kedudukan sama kuat 20-20. Skor itu membuktikan ketatnya laga antara kedua tim.

Pada kuarter kedua, Pelita Jaya main begitu agresif dengan menggempur Dewa United. Akan tetapi, mereka mendapatkan perlawanan cukup ketat dari lawan.