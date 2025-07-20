Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Game 2 Final IBL 2025: Dewa United Perpanjang Napas, Hajar Pelita Jaya 80-75!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |00:50 WIB
Hasil Game 2 Final IBL 2025: Dewa United Perpanjang Napas, Hajar Pelita Jaya 80-75!
Dewa United Basketball. (Foto: Dewa United Basketball)
A
A
A

HASIL game 2 final Playoff Indonesian Basketball League (IBL) 2025. Dewa United Basketball Banten berhasil memenangkan Game 2 Final Playoff.

Dewa United sukses mengalahkan Pelita Jaya Basketball Jakarta dengan skor 80-75. Dengan begitu, mereka bisa memperpanjang napas.

Dewa United Basketball

Pertandingan itu berlangsung di GMSB Kuningan, Jakarta pada Sabtu (19/7/2025) malam WIB. Diketahui, sebelumnya tim asal Banten itu kalah dengan skor 77-94. Adapun, pertandingan Game 3 Playoff IBL akan digelar di GMSB Kuningan, Jakarta pada Minggu (20/7/2025) besok.

Jalannya Pertandingan

Laga dimulai dengan ketat sejak awal pertandingan kuarter pertama. Namun, Dewa United yang bertindak sebagai tim tamu bermain lebih efektif.

Permainan defensif dengan serangan balik cepat atau fast break tim asal Banten itu sangat mengerikan. Pelita Jaya Jakarta yang bermain di depan pendukung sendiri sempat tertinggal jauh.

Memasuki kuarter kedua, Jerome Beane dan kolega mulai meninggikan intensitas serangan. Permainan cepat serta tembakan-tembakan three point dilancarkan oleh tim tuan rumah.

Namun sayang, hal itu belum bisa menyalip perolehan poin Dewa United. Sementara di kubu tim tamu, Joshua Ibarra tampil mengerikan di tengah gemuruh suporter tuan rumah.

Dia menyumbang banyak poin untuk Dewa United. Hingga memasuki kuarter ketiga, Dewa United masih memimpin perolehan poin cukup jauh atas Pelita Jaya.

 

1 2
