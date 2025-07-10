Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Semifinal IBL 2025: Satria Muda Bungkam Pelita Jaya, Dewa United Bantai RANS Simba

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |23:03 WIB
Hasil Semifinal IBL 2025: Satria Muda Bungkam Pelita Jaya, Dewa United Bantai RANS Simba
Simak hasil dua laga semifinal IBL 2025 termasuk duel Satria Muda vs Pelita Jaya (Foto: IBL)




HASIL semifinal IBL 2025, Kamis (10/7/2025) malam WIB, sudah diketahui. Satria Muda berhasil membungkam Pelita Jaya. Sementara, Dewa United Basketball menghancurkan RANS Simba Bogor.

1. Duel Klasik

Satria Muda vs Pelita Jaya di IBL 2025 (Foto: IBL)

Duel klasik Satria Muda vs Pelita Jaya berlangsung di Britama Arena, Jakarta Utara. Bermain di hadapan publiknya sendiri, Ali Bagir dan kolega tampil menyengat. 

Meski Pelita Jaya memberikan perlawanan yang sengit, mereka masih bisa mengantisipasinya dengan baik. Hasilnya, Satria Muda sukses menutup laga dengan kemenangan 86-66 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2025.

Kemenangan ini membuat Satria Muda melangkahkan satu kakinya ke partai final. Tim asal Jakarta itu akan dipastikan melaju ke partai puncak jika sukses membungkam Pelita Jaya di laga kedua pada Sabtu 12 Juli 2025.

2. Kalah Telak

Sementara, di laga lainnya mempertemukan RANS Simba Bogor kontra Dewa United Basketball. Laga itu dimainkan di Gymnasium IPB, Bogor, Jawa Barat.

Sayangnya, RANS Simba Bogor tidak dapat memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah. Pasalnya, mereka menelan kekalahan telak dari Dewa United Basketball dengan skor 69-100.

 

