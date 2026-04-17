Hasil Basketball Champions League Asia-East 2026: Dewa United Disikat Johor Southern Tigers 87-90

JOHOR BAHRU – Dewa United Basketball menelan kekalahan dari Johor Southern Tigers 87-90 dalam fase Grup A Basketball Champions League Asia-East 2026. Partai itu digelar di Larkin Stadium, Johor Bahru, Malaysia, Kamis 16 April 2026 malam WIB.

Dewa United Basketball dan Johor Southern Tigers memainkan laga dengan tempo sedang dalam kuarter pertama. Kedua tim masih mempelajari pola permainan masing-masing.

Dewa United Basketball pun harus mengakui ketangguhan lawan. Hal tersebut dikarenakan mereka takluk dari lawan dengan poin 18-37.

Dalam kuarter kedua, Johor Southern Tigers tampil cukup tenang. Akan tetapi, Dewa United tampil lebih agresif dalam laga itu.

Kali ini Johor Southern Tigers harus mengakui ketangguhan Dewa United Basketball. Hal itu dikarenakan mereka takluk dengan poin 19-36.