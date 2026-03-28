HOME SPORTS BASKET

Awal Manis Dewa United Banten di Basketball Champions League Asia-East 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |10:57 WIB
Dewa United Banten menang 97-77 atas Hi-Tech Basketball Club di Basketball Champions League Asia-East 2026. (Foto: Laman resmi Dewa United)
DEWA United Banten Basketball membuka kiprah di ajang Basketball Champions League Asia (BCL) East 2026 dengan hasil meyakinkan. Skuad asuhan Agustin Julbe meraih kemenangan besar pada laga perdana mereka.

Bermain di Dewa United Arena, Tangerang, Jumat 27 Maret 2026 malam WIB, Dewa United Banten menang atas wakil Thailand, Hi-Tech Basketball Club dengan skor 97-77. Hasil ini menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya.

Dewa United Banten menang 97-77 atas Hi-Tech Basketball Club. (Foto: Laman resmi Dewa United)

Jalannya Pertandingan

Dewa United Banten sempat memulai pertandingan dengan kurang baik setelah tertinggal 0-6. Mereka bahkan terus berada di bawah tekanan hingga skor melebar menjadi 4-14.

Pada kuarter pertama, Dewa United Banten mencoba mengejar ketertinggalan di menit-menit akhir. Namun, mereka tetap harus menutup 10 menit awal dengan skor 17-22.

Memasuki kuarter kedua, performa Dewa United Banten mulai meningkat signifikan. Mereka mampu mencetak tambahan 24 poin, sementara Hi-Tech Basketball hanya menambah 15 poin.

Keunggulan tersebut membuat Dewa United Banten berbalik unggul saat turun minum. Mereka menutup paruh pertama dengan skor 41-37.

 

