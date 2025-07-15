Dewa United Basketball Jumpa Pelita Jaya di Final IBL 2025, Sejarah Baru Bakal Terukir!

JAKARTA - Sejarah baru bakal terukir di final Indonesian Basketball League (IBL) 2025, yang mempertemukan Dewa United Basketball vs Pelita Jaya Jakarta. Menariknya, siapa pun yang keluar sebagai juara, sejarah berbeda akan terwujud.

Pelita Jaya berstatus sebagai juara bertahan. Hanya saja, tim asal Jakarta ini diketahui belum pernah mampu mempertahankan gelar. Maka dari itu, tim polesan Jason Tatum ini bertekad untuk meraih juara back to back untuk pertama kalinya.

Sementara itu, Dewa United Basketball mengincar gelar juara IBL untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi pertama kalinya tim asal Banten itu melangkah ke final setelah tiga kali beruntun selalu terhenti di babak semifinal.

1. Dewa United Incar Gelar Pertama

Bintang Dewa United Basketball, Kaleb Ramot Gemilang bertekad untuk membawa timnya melepas dahaga. Dia memiliki motivasi untuk meraih gelar juara tersebut.

"Kalau saya tidak salah, saya akan mengukir sejarah sebagai pemain pertama yang juara IBL dengan tiga klub berbeda," kata Kaleb kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

"Dewa tim baru, bisa membawa ke final rasanya beda seperti Aspac. Sulit ya mencoba setiap tahun dan akhirnya bisa ke final. Saya berharap bisa mengambil gelar juara tahun ini," tambahnya.

2. Pelita Jaya Bertekad Raih Gelar Back to Back

Sementara itu, pemain Pelita Jaya, Agassi Goantara, mengungkapkan kepercayaan dirinya. Dia optimistis timnya kali ini bisa mempertahankan gelar juara untuk pertama kalinya. Agassi menyampaikan kalau mental para pemain semakin kuat berkat tampil di Basketball Champions Asia.

"Dewa United mungkin salah satu tim dengan serangan terbaik. Mereka memiliki penembak yang hebat dan mereka juga bermain cepat. Tapi kami Pelita Jaya merupakan juara bertahan. Kami akan memastikan trofi IBL tetap bersama kami dan kami akan melakukan yang terbaik. Bersaing di level tinggi seperti Basketball Champions League Asia membantu mental kami menghadapi laga seperti final ini. Kami yakin bisa juara lagi kali ini," ucap Agassi.