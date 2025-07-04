Hasil Lengkap IBL Playoffs 2025: Kompak, Pelita Jaya dan Dewa United Basketball Raih Kemenangan

HASIL IBL Playoffs 2025 semalam. Pelita Jaya dan Dewa United Basketball kompak meraih kemenangan.

Ya, dua pertandingan pertama IBL Playoffs 2025 tersaji pada Kamis 3 Juli 2025. Pelita Jaya dan Dewa United membuka asa ke babak semifinal.

1. Pelita Jaya Bungkam Tangerang Hawks

Laga pertama diawali dengan pertemuan Tangerang Hawks kontra Pelita Jaya. Pertandingan tersebut berlangsung di markas Tangerang Hawks, Indoor Stadium SC, Tangerang.

Bermain sebagai tim tamu, Pelita Jaya tampil menyengat sejak awal kuarter pertama. Sementara itu, Tangerang Hawks mencoba untuk memberikan perlawanan kepada tim tamu.

Hanya saja, Tangerang Hawks pada akhirnya harus gigit jari. Mereka kalah di game pertama ini dari Pelita Jaya dengan skor akhir 59-80.

Kemenangan ini membuat satu kaki Pelita Jaya sudah berada di babak semifinal. Andakara Prastawa dan kolega wajib meraih kemenangan atas Tangerang Hawks di laga kedua yang akan berlangsung Sabtu 5 Juli 2025.