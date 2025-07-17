Hasil Game 1 Final IBL 2025: Pelita Jaya Bungkam Dewa United 94-77 di Kandang Lawan

TANGERANG – Pelita Jaya Jakarta berhasil menang 94-77 atas Dewa United Banten pada Game 1 Final IBL 2025. Pertandingan itu berlangsung di Dewa United Arena, Tangerang, Banten, Kamis (17/7/2025) malam WIB.

Pelita Jaya yang tampil lepas berhasil menaklukkan agresivitas tim tuan rumah. Pada kuarter pertama, kedua tim langsung menyajikan jual beli serangan.

Dewa United vs Pelita Jaya di final IBL 2025 (Foto: IBL)

Tim tamu berkali-kali memimpin, namun Dewa United mampu mengejar. Akhirnya, kuarter pertama berakhir dengan skor sama kuat 23-23.

Berlanjut pada kuarter kedua, Dewa United mencoba untuk mendominasi permainan. Namun, permainan luar biasa dari Pelita Jaya menghentikan percobaan itu. Forward Pelita Jaya Kevin McDaniels mampu memimpin serangan Pelita Jaya.

Kondisi itu berlanjut pada kuarter ketiga. Pelita Jaya konsisten bermain cepat dan mencetak poin. Dewa United mencoba mengejar dengan mengimbangi permainan kilat tim asal Jakarta tersebut.

Namun demikian, upaya itu tidak membuahkan hasil hingga pengujung kuarter keempat. Pada akhirnya, Pelita Jaya mampu membungkam Dewa United dengan skor akhir 94-77.