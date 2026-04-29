Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Tim Indonesia vs Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026

HORSENS – Live malam hari! Ini jadwal siaran langsung Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Tim Bulu Tangkis Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026.

Turnamen Piala Thomas dan Uber 2026 telah memasuki babak perempatfinal. Indonesia sayangnya hanya mengirimkan tim putri ke babak delapan besar sementara putra sudah gugur di fase grup.

1. Tampil Apik

Tim Bulu Tangkis Indonesia tampil apik di Piala Uber 2026. Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan mampu melaju sebagai juara Grup C usai menyapu bersih tiga kemenangan.

Indonesia menghajar Tim Bulu Tangkis Kanada 3-2, Tim Bulu Tangkis Australia 5-0, dan Tim Bulu Tangkis 3-2. Ini akan jadi modal positif buat Srikandi Merah Putih menatap delapan besar.

2. Tuan Rumah

Dari hasil drawing, Indonesia berjumpa tuan rumah Tim Bulu Tangkis Denmark. Alexandra Boje dan kawan-kawan finis sebagai runner up Grup A Piala Uber 2026 di belakang Tim Bulu Tangkis China.

Sebagai tuan rumah, Denmark tentu patut diwaspadai. Apalagi, di fase grup, mereka sempat mengalahkan Tim Bulu Tangkis India 3-2 meski harus kalah 0-5 dari China di partai kedua.