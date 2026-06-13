Hasil Semifinal Australia Open 2026: Brilian, Febriana/Meilysa Melaju ke Final!

SYDNEY – Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari sukses melaju ke final Australia Open 2026 Super 500. Mereka mampu menaklukkan Hsu Yin-hui/Lin Jhih Yun 15-21, 21-14, dan 21-10, di semifinal Australia Open 2026.

Bermain di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Sabtu (13/6/2026) siang WIB, Ana/Trias berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam gim pertama. Akan tetapi, mereka mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Hsu/Lin.

Sementara waktu Ana/Trias tertinggal 16-12 Hsu/Lin. Ana/Trias pun berusaha dengan keras untuk segera membalikkan keadaan.

Ana/Trias harus mengakui ketangguhan Hsu/Lin dalam gim pertama. Hal tersebut dikarenakan mereka kalah dari Hsu/Lin dengan poin 21-15.

Dalam gim kedua, Ana/Trias mencoba bangkit dengan bermain lebih agresif. Sementara waktu mereka dapat unggul 15-10 atas Hsu/Lin.