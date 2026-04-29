Hasil Drawing Perempatfinal Piala Uber 2026: Indonesia Jumpa Denmark!

Tim Bulu Tangkis Indonesia akan bersua Tim Bulu Tangkis Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026 (Foto: Instagram/@badminton.ina)

HORSENS – Hasil Drawing Perempatfinal Piala Uber 2026 sudah diketahui. Tim Bulu Tangkis Indonesia akan bersua Tim Bulu Tangkis Denmark!

Indonesia lolos perempatfinal sebagai juara Grup C Piala Uber 2026. Putri Kusuma Wardani dan kolega berhasil menyapu bersih kemenangan dalam tiga pertandingan.

1. Denmark

Tiga kemenangan itu adalah melawan Kanada 3-2, Australia 5-0, dan Taiwan (3-2). Dengan modal ni, Tim Indonesia tentu diperhitungkan di babak delapan besar.

Mereka dipastikan akan berhadapan dengan tuan rumah Denmark. Babak perempatfinal sendiri akan dimulai Kamis 30 April 2026.