SYDNEY – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, sukses memastikan satu tempat di babak semifinal Australia Open 2026. Tiket babak empat besar tersebut diraih Alwi setelah menyudahi perlawanan wakil Taiwan, Lee Chia-hao, lewat kemenangan dua gim langsung dengan poin 21-18 dan 21-15.
Pertemuan keduanya terjadi dalam babak perempat final. Laga itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Jumat (12/6/2026) pagi WIB.
Alwi tampil begitu percaya diri melawan Lee dalam gim pertama. Hal itu membuat Alwi terus langsung menggempur lawan untuk mengumpulkan pundi-pundi poin.
Sementara waktu, Alwi dapat unggul 16-12 atas Lee. Alwi terus berusaha memperlebar keunggulan atas lawan agar dapat meraih hasil maksimal.
Alwi berhasil meraih hasil manis dalam gim pertama. Kepastian itu setelah dia mengalahkan Lee dengan catatan poin 21-18.