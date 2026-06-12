Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Tumbangkan Wakil Taiwan, Alwi Farhan Amankan Tiket Semifinal

SYDNEY – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, sukses memastikan satu tempat di babak semifinal Australia Open 2026. Tiket babak empat besar tersebut diraih Alwi setelah menyudahi perlawanan wakil Taiwan, Lee Chia-hao, lewat kemenangan dua gim langsung dengan poin 21-18 dan 21-15.

Pertemuan keduanya terjadi dalam babak perempat final. Laga itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Jumat (12/6/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Alwi tampil begitu percaya diri melawan Lee dalam gim pertama. Hal itu membuat Alwi terus langsung menggempur lawan untuk mengumpulkan pundi-pundi poin.

Sementara waktu, Alwi dapat unggul 16-12 atas Lee. Alwi terus berusaha memperlebar keunggulan atas lawan agar dapat meraih hasil maksimal.

Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Alwi berhasil meraih hasil manis dalam gim pertama. Kepastian itu setelah dia mengalahkan Lee dengan catatan poin 21-18.