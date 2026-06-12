Hasil AVC Women's Volleyball Cup 2026: Indonesia Menang 3-0 atas Lebanon

CANDON - Timnas Voli Putri Indonesia berhasil menutup fase grup AVC Women's Volleyball Cup 2026 dengan kemenangan atas Lebanon. Skuad Garuda Pertiwi menang dengan skor 3-0 (25-20, 25-13, dan 25-9) di Candon Arena, Candon, Filipina, Jumat (12/6/2026).

Jalannya Pertandingan

Pada awal pertandingan, Indonesia sempat mengalami kesulitan untuk menemukan ritme permainan terbaik. Anak asuh Marcos Sugiyama bahkan tertinggal 2-4 hingga skor melebar menjadi 4-7.

Namira Maradanti dan kolega terus berusaha mengejar ketertinggalan dari Lebanon. Namun, beberapa peluang yang tercipta belum mampu membuat Indonesia langsung berbalik unggul.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: PBVSI)

Situasi mulai berubah ketika Indonesia tertinggal 11-15. Berkat kontribusi poin dari Chelsa Berliana, tim Merah Putih menyamakan kedudukan menjadi 16-16.

Setelah kedudukan imbang, pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim saling mengejar angka. Indonesia akhirnya mampu membalikkan keadaan dan menutup set pertama dengan kemenangan 25-20.

Memasuki set kedua, performa Indonesia terlihat jauh lebih stabil dibandingkan awal laga. Para pemain mulai tampil kompak sehingga membuat Lebanon kesulitan mengembangkan permainan.

Indonesia langsung mengambil kendali pertandingan dengan unggul jauh 15-3. Syelomitha Wongkar, Azzahra 'Gendhis' Dwi Febyane, dan Putri Agustin menjadi beberapa pemain yang berkontribusi dalam perolehan angka.

Lebanon sempat mencoba memberikan perlawanan setelah permainan Indonesia sedikit menurun. Namun, upaya tersebut tidak cukup untuk menghentikan laju Indonesia yang mengamankan set kedua dengan skor 25-13.