10 Makanan yang Wajib Ditinggalkan jika Ingin Terlihat Muda seperti Ade Rai, Nomor 1 Penyedap Rasa

ADA 10 makanan yang wajib ditinggalkan jika Anda ingin terlihat muda seperti mantan atlet binaraga, Ade Rai. Ya, Ade Rai ternyata sangat menjaga apa yang dimakan untuk bisa terus sehat dan fit selalu.

Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Ade Rai tetap tampil bugar dengan kulit yang kencang dan tubuh atletis. Sang ikon binaraga Indonesia ini menegaskan bahwa penampilan awet muda bukan sekadar hasil olahraga, melainkan cerminan dari apa yang kita masukkan ke dalam mulut.

Menurut Ade Rai, ada beberapa jenis makanan yang justru menjadi penyebab utama penuaan dini jika dikonsumsi terus-menerus. Lantas apa saja?

Berikut 10 Makanan yang Wajib Ditinggalkan jika Ingin Terlihat Muda seperti Ade Rai :

1. Penyedap Rasa yang Berlebihan

Walau mampu meningkatkan nafsu makan, penggunaan penyedap rasa secara masif tidak disarankan. Ade Rai memilih untuk membatasi penggunaannya guna menjaga keseimbangan kimiawi tubuh agar tetap dalam kondisi optimal.

2. Daging dengan Kadar Lemak Tinggi

Ade Rai mengingatkan agar kita lebih selektif memilih bagian daging. Bagian seperti paha, sayap ayam, serta daging merah berlemak dapat memicu inflamasi atau peradangan di dalam tubuh yang berdampak pada kerusakan sel kulit.

3. Makanan Terlalu Asin

Konsumsi garam berlebih tidak hanya berdampak pada tekanan darah. Ade Rai menjelaskan bahwa makanan yang terlalu asin dapat menarik kelembapan alami tubuh, sehingga kulit kehilangan elastisitasnya dan lebih mudah muncul kerutan.

4. Minyak Sayur konvensional

Lemak jenuh pada minyak kelapa sawit atau minyak sayur biasa sudah lama ditinggalkan oleh Ade Rai. Sebagai gantinya, ia lebih memilih minyak zaitun (olive oil) yang mengandung lemak tak jenuh sehat untuk menjaga kesehatan jantung dan kulit.

5. Mi Instan

Meski menjadi solusi praktis, mi instan adalah pantangan besar. Kandungan bahan di dalamnya dinilai memberi beban berat pada organ vital seperti lambung dan hati, yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan kulit secara keseluruhan.