Kisah Bersejarah Pebulu Tangkis Cantik Indonesia Susy Susanti dan Mia Audina, Hentikan Dominasi China di Piala Uber

KISAH bersejarah pbulu tangkis cantik Indonesia, Susy Susanti dan Mia Audina di Piala Uber 1994 menarik untuk dibahas. Pasalnya kedua Srikandi Tanah Air itu pernah membuat sektor tunggal putri Indonesia begitu disegani di kancah dunia, bahkan mampu meruntuhkan dominasi raksasa China di ajang paling bergengsi, Piala Uber.

Momen emas itu terjadi pada Piala Uber 1994 di Istora Senayan, Jakarta. Untuk pertama kalinya sejak 1975, tim Uber Indonesia berhasil membawa pulang trofi lambang supremasi bulu tangkis putri tersebut setelah melalui perjuangan yang penuh drama dan determinasi tinggi.

1. Susy Susanti Membuka Jalan Kemenangan

Tampil di hadapan pendukung sendiri, tim Uber Indonesia yang diperkuat oleh Susy Susanti, Mia Audina, Meiluawati, serta ganda putri Eliza Nathanael/Zelin Resiana dan Finarsih/Lili Tampi, mengusung misi besar mematahkan supremasi China.

Susy Susanti, sebagai ujung tombak utama, berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna di partai pertama.

Melawan tunggal putri China, Ye Zahoying, Susy tampil sangat dominan. Ia memenangkan laga dalam dua gim langsung dengan skor 11-4 dan 12-10. Keberhasilan Susy ini sempat membuat Indonesia berada di atas angin, terlebih saat ganda Finarsih/Lili Tampi juga sukses menyumbangkan poin, membawa Indonesia unggul atas lawan mereka.

Susy Susanti

2. Bocah 14 Tahun Penentu Gelar Juara

Namun, jalan menuju juara tak semudah yang dibayangkan. Keunggulan Indonesia sempat terkejar setelah Yuliani Santosa dan pasangan Eliza Nathanael/Zelin Resiana harus mengakui keunggulan lawan di partai ketiga dan keempat. Skor imbang 2-2 membuat seluruh mata tertuju pada partai penentu.