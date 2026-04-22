5 Alasan Tim Bulu Tangkis Indonesia Akan Juara Piala Thomas 2026, Nomor 1 Turunkan Skuad Terbaik

ADA 5 alasan tim bulu tangkis Indonesia akan juara Piala Thomas 2026 yang menarik untuk dibahas. Ya, tim bulu tangkis putra Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar dalam ajang Piala Thomas 2026 yang akan digelar di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei mendatang.

Sebagai negara dengan sejarah panjang di turnamen beregu paling bergengsi ini, Merah Putih mengusung misi besar untuk membawa pulang trofi yang sempat lepas dalam dua edisi terakhir.

Berikut 5 Alasan Tim Bulu Tangkis Indonesia Akan Juara Piala Thomas 2026

1. Komposisi Skuad yang Matang

Indonesia menurunkan 10 pemain terbaik dengan kombinasi senior-junior yang menjanjikan. Di sektor tunggal, nama besar seperti Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting akan membimbing talenta muda Alwi Farhan dan Mohammad Zaki Ubaidillah.

Sementara di sektor ganda, duet berpengalaman Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi akan didampingi pemain potensial Raymond Indra serta Nikolaus Joaquin.

2. Menjadi Kandidat Terkuat Setelah China

Ketua Umum PBSI, Mohammad Fadil Imran, menegaskan Indonesia menempati posisi unggulan tepat di bawah China berdasarkan peringkat BWF. Meski China menjadi tembok besar, Fadil optimistis situasi di lapangan bisa berbicara lain.

Target utama adalah menembus final dan berjuang habis-habisan untuk mengembalikan kebanggaan nasional dengan meraih gelar juara.

"Target kami tentu kalau melihat hitungan dan peringkat yang dikeluarkan oleh BWF, kita di bawah China, mudah-mudahan di lapangan Anda tahu semua situasi di lapangan ini kan banyak faktor," ujar Fadil.

"Kami berharap bisa final untuk Thomas dan mudah-mudahan anak-anak bisa membawa kebanggaan buat kita semua," imbuhnya.

3. Status sebagai Tim Tersukses Sepanjang Sejarah

Rekor Indonesia di Piala Thomas belum tertandingi oleh negara mana pun. Sejak turnamen ini dimulai pada tahun 1949, Indonesia telah mengoleksi 14 trofi juara.