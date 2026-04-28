Fabio Quartararo Meledak Usai Yamaha Melempem di MotoGP Spanyol 2026: Saya Tidak Bodoh, Saya Tahu Cara Balapan!

JEREZ – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, akhirnya kehilangan kesabaran setelah terlempar jauh dari barisan depan pada balapan di MotoGP Spanyol 2026. Pembalap berjuluk El Diablo itu memberikan pernyataan pedas yang menegaskan masalah besar sedang menjangkiti motor YZR-M1 miliknya.

Kontras performa ini terasa sangat menyakitkan bagi sang juara dunia 2021. Musim lalu di lintasan yang sama, ia berhasil meraih pole position dan berdiri di atas podium.

Namun, akhir pekan kemarin, Quartararo hanya mampu memulai balapan dari posisi ke-17 dan menyentuh garis finis dengan selisih hampir 30 detik dari sang pemenang, Alex Marquez.

1. Krisis Kepercayaan

Meski Yamaha membawa sejumlah komponen baru ke Sirkuit Jerez, Spanyol, upaya tersebut tampaknya belum mampu memangkas jarak dengan pabrikan papan atas. Quartararo mengungkapkan tidak ada satu pun aspek pada motornya yang bekerja dengan baik, menciptakan siklus masalah yang seolah tidak berujung.

"Sayangnya, tidak ada satu area pun di mana kami kuat atau di mana saya bisa katakan saya merasa nyaman," keluh Quartararo, dikutip dari Crash, Selasa (28/4/2026).

Quartararo merinci bahwa kesulitan melanda hampir di setiap fase balapan, mulai dari pengereman, masuk ke tikungan, akselerasi, hingga cengkeraman ban.

"Ada begitu banyak area di mana kami memiliki masalah dan kesulitan. Bahkan jika kami menyelesaikan satu masalah, masalah lain muncul," tambahnya.