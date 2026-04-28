Veda Ega Pratama Satu-satunya Pembalap Honda di 10 Besar Klasemen Sementara Moto3 2026?

VEDA Ega Pratama satu-satunya pembalap Honda di 10 besar klasemen sementara Moto3 2026? Veda Ega Pratama menampilkan performa luar biasa di Moto3 2026. Berstatus sebagai debutan, rider 17 tahun ini duduk di posisi enam klasemen sementara Moto3 2026 dengan 37 angka.

Terbaru, rider milik Honda Team Asia ini finis keenam di Moto3 Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol. Hebatnya, Veda Ega Pratama finis keenam meski memulai balapan dari posisi 17.

1. Veda Ega Pratama Salah Satu Pembalap Honda Terbaik

Saat ini ada dua pabrikan yang eksis di Moto3 2026, yakni Honda dan KTM. Dari 28 pembalap, 18 rider membela KTM, sedangkan 10 sisanya mengaspal bersama Honda.

Di dua besar klasemen sementara Moto3 2026, dua pembalap KTM berada di posisi teratas. Maximo Quiles mengoleksi 90 angka, unggul 37 poin atas Alvaro Carpe di posisi dua.

Baru di tempat ketiga ada pembalap Honda yang membela tim Leopard Racing, Adrian Fernandez. Rider asal Spanyol ini telah mengoleksi 49 angka. Terbaru, ia finis kedua di Moto3 Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez.

Setelah Adrian Fernandez, ada pembalap Indonesia Veda Ega Pratama yang menempati posisi kedua sebagai rider Honda terbaik di Moto3 2026. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, ini menduduki posisi enam klasemen sementara Moto3 2026 dengan 37 angka.