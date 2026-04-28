Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Veda Ega Pratama Satu-satunya Pembalap Honda di 10 Besar Klasemen Sementara Moto3 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |01:05 WIB
Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
A
A
A

VEDA Ega Pratama satu-satunya pembalap Honda di 10 besar klasemen sementara Moto3 2026? Veda Ega Pratama menampilkan performa luar biasa di Moto3 2026. Berstatus sebagai debutan, rider 17 tahun ini duduk di posisi enam klasemen sementara Moto3 2026 dengan 37 angka.

Terbaru, rider milik Honda Team Asia ini finis keenam di Moto3 Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol. Hebatnya, Veda Ega Pratama finis keenam meski memulai balapan dari posisi 17.

Veda Ega Pratama finis keenam di Moto3 Spanyol 2026. (Foto: Instagram/@honda_team_asia)

1. Veda Ega Pratama Salah Satu Pembalap Honda Terbaik

Saat ini ada dua pabrikan yang eksis di Moto3 2026, yakni Honda dan KTM. Dari 28 pembalap, 18 rider membela KTM, sedangkan 10 sisanya mengaspal bersama Honda.

Di dua besar klasemen sementara Moto3 2026, dua pembalap KTM berada di posisi teratas. Maximo Quiles mengoleksi 90 angka, unggul 37 poin atas Alvaro Carpe di posisi dua.

Baru di tempat ketiga ada pembalap Honda yang membela tim Leopard Racing, Adrian Fernandez. Rider asal Spanyol ini telah mengoleksi 49 angka. Terbaru, ia finis kedua di Moto3 Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez.

Setelah Adrian Fernandez, ada pembalap Indonesia Veda Ega Pratama yang menempati posisi kedua sebagai rider Honda terbaik di Moto3 2026. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, ini menduduki posisi enam klasemen sementara Moto3 2026 dengan 37 angka.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Dapat Bonus Rp50 Juta Usai Juara Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026!
Veda Ega Pratama Puncaki Klasemen Sementara Rookie of the Year Moto3 2026, Ungguli Brian Uriarte!
Media Jerman Puji Aksi Gemilang Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026: Pembalap yang Luar Biasa!
Comeback Fantastis Veda Ega Pratama Guncang Moto3 Spanyol 2026, Tim Honda Beri Apresiasi Setinggi Langit
Respons Veda Ega Pratama Finis Posisi 6 Setelah Lewati 11 Pembalap di Moto3 Spanyol 2026
Klasemen Sementara Moto3 2026 Kelar Race Moto3 Spanyol 2026: Veda Ega Pratama Posisi 6!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement