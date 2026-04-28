Kisah Mantan Pebulu Tangkis Supercantik Sung Ji-hyun, Pelatih di Balik Keganasan An Se-young

KISAH mantan pebulu tangkis supercantik Sung Ji-hyun menarik untuk diulas. Sebab, ia adalah pelatih di balik keganasan An Se-young di lapangan!

Penampilan An Se-young nyaris sempurna sepanjang 2025. Dari 14 turnamen BWF World Tour yang diikuti, ia mampu menjuarai 11 di antaranya termasuk All England dan Indonesia Open.

Berbagai rekor sukses diukir perempuan berusia 24 tahun itu. Performa impresif An Se-young berlanjut pada 2026 dengan sudah menjuarai Malaysia Open dan India Open meski kalah di final All England.

1. Pelatih

Kehebatan An Se-young tentu tidak terlepas dari sosok pelatih. Ternyata perempuan asal Gwangju itu merasakan polesan dari Rony Agustinus sejak Juli 2022.

Beragam prestasi mentereng diraih An Se-young. Ia mampu meraih medali emas Asian Games dan juara dunia bulu tangkis 2023. Puncak prestasi tentu menyabet medali emas Olimpiade Paris 2024.

Ternyata, keberhasilan An Se-young meraih emas di Olimpiade 2024 tak hanya berkat polesan Rony. Ada pula sosok Sung Ji-hyun di balik kecemerlangan pemain berpostur 170 cm tersebut.