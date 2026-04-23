Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Umumkan Kehamilan Anak Pertama dengan Eks Pelatnas PBSI Rinov Rivaldy

PEBULU tangkis supercantik, Vania Arianti Sukoco, umumkan kehamilan anak pertama buah cintanya dengan eks pelatnas PBSI, Rinov Rivaldy. Kabar bahagia ini disampaikan lewat unggahan di Instagram.

Vania dan Rinov tentu merasa bahagia bukan main. Luapan kegembiraan itu disampaikannya lewat caption di Instagram.

1. Kehamilan Anak Pertama

Ya, Vania unggah potret mesranya dengan Rinov di Instagram sembari memamerkan test pack yang bergaris dua. Hal itu tentu menandakan bahwa Vania tengah mengandung buah cintanya dengan Rinov.

Rasa bahagia pun menyelimuti pasangan yang sama-sama berprofesi sebagai pebulu tangkis ini. Rinov juga terlihat berusaha menjaga dengan baik Vania yang tengah hamil dengan siap siaga membantu asupan makan sang istri tercinta.

“Alhamdulillah.. Masih suka nggak percaya… sekarang aku nggak sendiri lagi. Ada kamu yang lagi tumbuh pelan-pelan di dalam sana,” tulis Vania di Instagram pribadinya @sukoco_va28.

“Semoga kami bisa menjaga, mencintai, dan membesarkanmu dengan penuh kasih dan iman.

Untukmu yang sedang kami nantikan… kamu sudah sangat kami cintai. Perjalanan baru dimulai, dan kami nggak sabar nunggu kamu hadir di dunia ini,” lanjutnya.