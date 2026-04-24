3 Klub Top Liga Voli Korea yang Kepincut dengan Megawati Hangestri Pertiwi, Nomor 1 CLBK!

BERIKUT tiga klub top Liga Voli Korea yang kepincut dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Salah satunya bak terkena sindrom cinta lama belum kelar (CLBK)!

Masa depan Megawati jadi perbincangan hangat kendati saat ini tengah fokus di Grand Final Proliga 2026 bareng Jakarta Pertamina Enduro. Pemian berjuluk Megatron itu santer diberitakan akan kembali ke Korea.

Kebetulan, menurut sang agen yang bernama Kim Sung-hoon, ada sejumlah klub top yang mengincar servis Megawati. Namun, ia enggan mengungkap tim mana saja yang berminat.

Tapi, menurut laporan media-media Korea Selatan, hanya ada tiga klub yang punya slot pemain asing Asia di tim. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Klub Top Liga Voli Korea yang Kepincut dengan Megawati Hangestri Pertiwi

1. Daejeon JungKwanJang Red Sparks

Tim satu ini pernah merasakan seperti apa performa ciamik Megawati di lapangan. Pevoli asal Jember itu sempat berkostum Red Sparks pada 2023-2025. Di klub inilah namanya berkibar di Korea Selatan.

Betapa tidak, Megawati sukses jadi bintang utama Red Sparks. Ia membawa tim asal Daejeon tersebut hingga ke putaran final Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 (V-League 2024-2025) meski harus puas jadi runner up.

Maka dari itu, Red Sparks sepertinya ingin CLBK dengan Megawati. Apalagi, mereka belum mengincar siapapun untuk mengisi slot asing Asia.