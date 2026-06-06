Hasil Kualifikasi MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Pole Position, Pedro Acosta Ke-2!

HASIL Kualifikasi MotoGP Hungaria 2026 telah diketahui. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, keluar sebagai yang tercepat dengan catatan 1 menit 36.785 detik.

1. Lanjutkan Dominasi sejak Latihan Bebas 1

Keberhasilan Marc Marquez merebut pole position MotoGP Hungaria 2026 masuk kategori luar biasa. Sebab, ia belum pulih 100 persen dari cedera bahu dan kaki yang dialami.

Marc Marquez tercepat di Kualifikasi MotoGP Hungaria 2026. (Foto: Ducati Corse)

Sebelum menjadi yang tercepat di kualifikasi, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- juga menempati posisi teratas di latihan bebas 1. Apakah ini pertanda Marc Marquez akan naik podium untuk pertama kalinya di MotoGP 2026?

Semenjak musim ini bergulir, Marc Marquez belum pernah naik podium di MotoGP 2026. Prestasi terbaik Marc Marquez di MotoGP 2026 adalah finis keempat di MotoGP Brasil 2026.

2. Dipepet Pedro Acosta?

Lantas, siapa yang memepet Marc Marquez di sesi kualifikasi? Marc Marquez dipepet rider KTM, Pedro Acosta, yang hanya ketinggalan 0,053 detik.

Pedro Acosta tampil impresif di serangkaian MotoGP Hungaria 2026. Sebelumnya di sesi practice atau latihan, Pedro Acosta juga yang tercepat.