Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Kazakhstan di AVC Womens Volleyball Cup 2026: Garuda Pertiwi Kalah 0-3!

TIMNAS Voli Putri Indonesia menelan kekalahan 0-3 dari Kazakhstan dengan skor 19-25, 19-25, dan 19-25 di laga kedua Grup B AVC Womens Volleyball Cup 2026. Laga tersebut berlangsung di Candon City, Filipina, Minggu (7/6/2026) malam WIB.

Dalam pertandingan tersebut, skuad Merah Putih memberikan perlawanan di awal hingga pertengahan set. Namun, Kazakhstan tampil lebih efektif saat memasuki fase-fase penentuan sehingga mengamankan kemenangan di setiap set dengan skor yang sama.

1. Performa Timnas Voli Putri Indonesia Belum Stabil

Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luci Taroreh, mengatakan timnya gagal menjaga performa secara stabil sepanjang pertandingan. Menurutnya, hal tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan Indonesia gagal meraih hasil positif.

“Skor identik 25-19 di tiga set menunjukkan kita sebenarnya tidak tertinggal jauh, tetapi gagal menjaga stabilitas permainan pada momen-momen krusial. Kita mampu bersaing hingga pertengahan set, tetapi Kazakhstan lebih efektif dalam mengonversi poin-poin penting,” ujar Luci Taroreh dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Minggu (7/6/2026).

2. Jadi Bahan Evaluasi

Luci mengatakan hasil pertandingan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih. Tim pelatih ingin memperbaiki sejumlah kelemahan yang masih terlihat saat Timnas Voli Putri Indonesia menghadapi lawan dengan postur dan kekuatan fisik yang lebih baik seperti Kazakhstan.

“Ya walau hasil poin yang kami dapat juga banyak dari kesalahan lawan, begitu pula sebaliknya, kami juga banyak eror. Receive hari ini tidak baik. Servis tidak agresif sehingga lawan mudah menyerang,” kata Luci.