Klasemen Sementara Final Four Proliga 2026: Megawati Hangestri Bersinar, Jakarta Pertamina Enduro Melesat ke Puncak!

SURABAYA – Persaingan memperebutkan tiket Grand Final Proliga 2026 semakin memanas setelah berakhirnya laga sengit antara Jakarta Pertamina Enduro (JPE) melawan Jakarta Popsivo Polwan di babak final four. Megawati Hangestri dan kawan-kawan sukses memetik kemenangan krusial yang mengubah peta persaingan di papan atas klasemen sementara.

Berlaga di Jawa Pos Arena, Surabaya, Sabtu 4 April 2026 malam, sang juara bertahan JPE berhasil menundukkan Popsivo Polwan dengan skor 3-1 (25-18, 25-19, 18-25, 25-23). Kemenangan ini menjadi momen pecah telur bagi skuad asuhan Bulent Karslioglu setelah sebelumnya sempat menelan kekalahan tipis dari Jakarta Electric PLN.

1. Megawati Jadi Penentu Kemenangan

Pertandingan berlangsung penuh emosi, terutama di set keempat saat kedua tim saling kejar-mengejar angka hingga kedudukan imbang 20-20. Jakarta Pertamina Enduro akhirnya memastikan kemenangan lewat serve ace mematikan dari Megawati Hangestri yang gagal diantisipasi barisan pertahanan Popsivo.

Bintang asal Rusia, Irina Voronkova, tampil sebagai pahlawan kemenangan dengan torehan fantastis 30 poin, disusul Wilma Salas yang menyumbang 18 angka. Di kubu lawan, meski Malwina Smarzek mulai menunjukkan taji dengan mengemas 24 poin, hal itu belum cukup menyelamatkan Popsivo dari kekalahan kedua mereka di fase ini.

2. JPE Kuasai Takhta, Bhayangkara Dominasi Sektor Putra

Hasil positif ini membawa Jakarta Pertamina Enduro melesat ke posisi teratas klasemen sektor putri dengan koleksi 4 poin dari dua pertandingan. Mereka mengungguli Phonska Plus Pupuk Indonesia yang berada di posisi kedua dengan 3 poin, serta Jakarta Electric PLN di peringkat ketiga dengan 2 poin.

Sementara itu, Popsivo Polwan terjerembap di dasar klasemen tanpa raihan poin. Di sektor putra, Bhayangkara masih kukuh di puncak klasemen dengan raihan sempurna 6 poin.