Hasil Kualifikasi Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Posisi 9, Hakim Danish Ke-19!

HASIL Kualifikasi Moto3 Hungaria 2026 yang digelar di Sirkuit Balaton Park, Hungaria pada Sabtu (6/6/2026) malam WIB telah diketahui. Pembalap Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, akan start dari posisi sembilan.

Rider 17 tahun itu terpaut 1.159 detik dari David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) selaku peraih pole position. Start dari posisi sembilan membuat Veda Ega Pratama berpeluang naik podium di Moto3 Hungaria 2026.

Veda Ega Pratama berpeluang naik podium di Moto3 Hungaria 2026. (Foto: Honda Team Asia)

Veda Ega Pratama layak mendapatkan julukan Sunday rider, seperti yang didapat Valentino Rossi di MotoGP 2015. Penyematan julukan Sunday rider diberikan kepada pembalap yang tampil biasa-biasa saja di sesi latihan bebas dan kualifikasi, tapi menggila saat main race.

Penyematan itu juga layak diberikan kepada Veda Ega Pratama. Bersama Honda Team Asia musim ini, Veda Ega Pratama sering menggila saat balapan sebenarnya. Di Moto3 Catalunya 2026, Veda Ega Pratama finis kedelapan meski memulai balapan dari posisi 20.

Sebelumnya di Moto3 Spanyol 2026, runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 itu juga finis keenam meski memulai balapan dari posisi 17. Terbaru di Moto3 Prancis 2026, ia finis kedelapan meski start dari posisi 13. Jadi, siap menggila di Moto3 Hungaria 2026, Veda Ega Pratama?

1. Jalannya Kualifikasi Moto3 Hungaria 2026

Sesi kualifikasi Moto3 Hungaria dimulai pukul 17.45 WIB dengan pelaksanaan Q1 terlebih dahulu. Para pembalap yang belum mengamankan tempat di Q2 bersaing memperebutkan empat tiket menuju sesi penentuan pole position.

Empat pembalap yang berhasil lolos dari Q1 adalah Brian Uriarte, Jesus Rios, Cormac Buchanan, dan Adrian Cruces. Keempatnya kemudian bergabung dengan para pembalap yang sudah lebih dulu mengamankan tempat di Q2.

Sementara itu, pembalap Malaysia Hakim Danish gagal melanjutkan perjuangannya ke Q2. Ia menutup sesi Q1 di posisi kelima dan dipastikan akan memulai balapan dari urutan ke-19.

Memasuki Q2, Veda langsung menunjukkan kecepatan yang menjanjikan. Pembalap Honda Team Asia tersebut sempat menempati posisi kedua dan terlibat persaingan ketat dengan Rico Salmela, Maximo Quiles, serta David Almansa.

Performa Veda semakin impresif ketika berhasil mencatatkan waktu 1 menit 46,845 detik. Catatan tersebut sempat membawanya menduduki posisi teratas dalam daftar waktu tercepat.

Namun, posisi Veda di puncak tidak bertahan lama. David Almansa berhasil memperbaiki catatan waktunya dan mengambil alih posisi pertama dari pembalap Indonesia tersebut.