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Hasil Race MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Menang, Jorge Martin Tabrak Marco Bezzecchi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |19:53 WIB
Hasil Race MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Menang, Jorge Martin Tabrak Marco Bezzecchi!
Marc Marquez juara MotoGP Hungaria 2026. (Foto: X/@ducaticorse)
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MARC Marquez (Ducati Lenovo) keluar sebagai juara MotoGP Hungaria 2026. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- meraih kemenangan setelah berduel ketat dengan rider Red Bull KTM, Pedro Acosta. Melengkapi tiga besar ada rekan setim Marc Marquez, Francesco Bagnaia.

Kemenangan ini merupakan yang pertama bagi Marc Marquez di MotoGP 2026. Berkat kemenangan ini, Marc Marquez melesat ke posisi lima klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 108 angka.

Marc Marquez raih kemenangan perdana di MotoGP 2026. (Dok MotoGP)
Marc Marquez raih kemenangan perdana di MotoGP 2026. (Dok MotoGP)

Jalannya Balapan

Kejadian horor terjadi di lap pertama. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menabrak sang rekan setim, Marco Bezzecchi, di tikungan pertama hingga terjatuh.

Tak hanya Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, total ada empat rider yang terjatuh dan gagal finis akibat insiden di atas. Selain mereka, ada juga Raul Fernandez (Trackhouse Racing MotoGP) dan Fermin Aldeguer (Gresini Racing) yang menjadi korban.

Di sisi lain, Marc Marquez yang start dari pole position, dibuat tidak nyaman oleh Pedro Acosta. Juara dunia tujuh kali kelas MotoGP itu dipepet Pedro Acosta sedari awal balapan.

Sampai akhirnya di lap kedua, Pedro Acosta menyalip Marc Marquez untuk memimpin balapan! Insiden yang dialami Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dimanfaatkan Francesco Bagnaia.

Sejak lap pertama, juara dunia dua kali kelas MotoGP itu naik ke posisi tiga untuk membuntuti Pedro Acosta dan Marc Marquez. Pedro Acosta dan Marc Marquez benar-benar menjadi sorotan dalam balapan kali ini.

 

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