Jadwal Final Four Proliga 2026 Hari Ini: Jakarta Pertamina Enduro vs Popsivo Polwan, Megawati Hangestri Bawa Timnya Melaju?

SEMARANG – Jadwal Final Four Proliga 2026 hari ini, Jumat (17/4/2026) sore dan malam WIB, sudah diketahui. Masing-masing satu laga di kategori putra dan putri akan dimainkan di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.

Final Four Proliga 2026 memasuki masa-masa krusial. Setiap tim tengah berjuang untuk merebut tiket ke Grand Final yang akan digelar mulai pekan depan.

1. Jakarta Bhayangkara Presisi Ditantang Jakarta Garuda Jaya

Di kategori putra, Jakarta Bhayangkara Presisi mengincar tiket ke Grand Final Proliga 2026. Mereka akan menyusul Jakarta LavAni Livin Transmedia yang bercokol di puncak klasemen final four putra.

Sang juara bertahan akan menghadapi Jakarta Garuda Jaya yang sudah dipastikan gagal lolos ke Grand Final Proliga 2026. Jakarta Bhayangkara diprediksi akan menang dengan mudah.

Pertandingan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Garuda Jaya akan berlangsung pukul 16.00 WIB. Patut dinanti seperti hasil laga.

Sementara, di kategori putri, Jakarta Pertamina Enduro akan menghadapi Jakarta Popsivo Polwan. Duel ini dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB, tapi bisa mundur tergantung partai di kategori putra.