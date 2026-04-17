Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Final Four Proliga 2026 Hari Ini: Jakarta Pertamina Enduro vs Popsivo Polwan, Megawati Hangestri Bawa Timnya Melaju?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |10:33 WIB
Simak jadwal Final Four Proliga 2026 hari ini, Jumat (17/4/2026) sore dan malam WIB, termasuk Jakarta Pertamina Enduro (Foto: Instagram/@jpevolley)
A
A
A

SEMARANG – Jadwal Final Four Proliga 2026 hari ini, Jumat (17/4/2026) sore dan malam WIB, sudah diketahui. Masing-masing satu laga di kategori putra dan putri akan dimainkan di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.

Final Four Proliga 2026 memasuki masa-masa krusial. Setiap tim tengah berjuang untuk merebut tiket ke Grand Final yang akan digelar mulai pekan depan.

1. Jakarta Bhayangkara Presisi Ditantang Jakarta Garuda Jaya

Jakarta Bhayangkara Presisi. (Foto: Instagram/bhayangkaravolley)

Di kategori putra, Jakarta Bhayangkara Presisi mengincar tiket ke Grand Final Proliga 2026. Mereka akan menyusul Jakarta LavAni Livin Transmedia yang bercokol di puncak klasemen final four putra.

Sang juara bertahan akan menghadapi Jakarta Garuda Jaya yang sudah dipastikan gagal lolos ke Grand Final Proliga 2026. Jakarta Bhayangkara diprediksi akan menang dengan mudah.

Pertandingan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Garuda Jaya akan berlangsung pukul 16.00 WIB. Patut dinanti seperti hasil laga.

Sementara, di kategori putri, Jakarta Pertamina Enduro akan menghadapi Jakarta Popsivo Polwan. Duel ini dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB, tapi bisa mundur tergantung partai di kategori putra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement