Hasil Sprint Race MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Menang!

HASIL Sprint Race MotoGP Hungaria 2026 sudah diketahui. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, keluar sebagai pemenang race yang digelar di Sirkuit Balaton Park, Hungaria pada Sabtu (6/6/2026) malam WIB.

Start dari pole position, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tak terbendung sejak awal balapan. Apakah ini pertanda Marc Marquez akan meraih kemenangan perdana di ajang main race MotoGP 2026?

Marc Marquez juara sprint race MotoGP Hungaria 2026.

Musim ini, Marc Marquez belum pernah menang di main race MotoGP 2026. Prestasi terbaik Marc Marquez adalah finis keempat di MotoGP Brasil 2026. Main race MotoGP Hungaria 2026 digelar di Sirkuit Balaton pada Minggu, 7 Juni 2026 pukul 19.00 WIB.

Jalannya Balapan

Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi terdepan langsung ngacir sejak balapan dimulai. Tak ada satu pun pembalap yang bisa mendekati juara dunia tujuh kali kelas MotoGP tersebut.

Pembalap yang sejak awal berupaya mendekati Marc Marquez adalah rider Red Bull KTM, Pedro Acosta. Hanya saja, juara dunia Moto2 dan Moto3 itu kesulitan mendekati sang calon tandem di MotoGP 2027 tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, Marc Marquez unggul lebih dari dua detik atas Pedro Acosta di posisi dua. Bagaimana dengan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) selaku pemuncak klasemen sementara MotoGP 2026?