Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Iran di Volleyball Cup Womens 2026: Garuda Pertiwi Menang 3-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |20:08 WIB
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Iran di Volleyball Cup Womens 2026: Garuda Pertiwi Menang 3-1!
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia menang 3-1 atas Iran. (Foto: Instagram/@avcvolley)
A
A
A

TIMNAS Voli Putri Indonesia meraih kemenangan 3-1 atas Iran (25-15, 21-25, 25-21 dan 25-22) di matchday pertama Grup B AVC Volleyball Cup Womens 2026. Laga itu berlangsung di Candon City, Filipina pada Sabtu (6/6/2026) malam WIB.

Kemenangan ini membuat Garuda Pertiwi -julukan Tim Voli Putri Indonesia- menempati posisi 3 klasemen Grup B. Di posisi kedua ada Kazakhstan dan di tempat pertama dihuni Vietnam.

Timnas Voli Putri Indonesia bungkam Iran 3-1. (Foto: instagram/@avcvolley)
Timnas Voli Putri Indonesia bungkam Iran 3-1. (Foto: instagram/@avcvolley)

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia dan Iran tampil dengan tempo sedang pada awal set pertama karena berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing. Kedua tim tampil fokus agar tidak mudah kehilangan poin.

Timnas Voli Putri Indonesia berhasil mencatatkan hasil manis di gim pertama. Mereka unggul atas Iran dengan skor 25-21.

Di set kedua, Iran bermain lebih agresif untuk membalas kekalahan di gim pertama. Performa Iran memang begitu menyulitkan Timnas Voli Putri Indonesia.

Iran pun mencatatkan hasil maksimal di set kedua. Mereka mengalahkan Tim Voli Putri Indonesia dengan skor 25-21.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/43/3222755/berikut_empat_pevoli_supercantik_indonesia_yang_jadi_mama_muda-kFcB_large.jpg
4 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Mama Muda, Nomor 1 Idola Kaum Adam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/43/3222546/tri_retno_mutiara_bersmaa_mochamad_diky_indrayana-deWm_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Tri Retno Mutiara, Menikah dengan Penjaga Gawang Madura United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/43/3222446/timnas_voli_putri_indonesia_siap_tempur_di_avc_womens_volleyball_nations_cup_2026_pp_pbvsi-QPix_large.jpg
Target Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Womens Volleyball Nations Cup 2026: Tembus 4 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/43/3222310/berikut_lima_pevoli_supercantik_indonesia_yang_kepincut_atlet_tanah_air-FrSP_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Kepincut Atlet Tanah Air, Nomor 1 Pernah Didekati Pebasket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/43/3221147/berikut_lima_pevoli_cantik_yang_pernah_dipacari_pesepakbola_indonesia-RetT_large.jpg
5 Pevoli Cantik yang Pernah Dipacari Pesepakbola Indonesia, Nomor 1 Juara Proliga 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/43/3221072/kesempatan_bermain_megawati_hangestri_di_hyundai_hillstate_terancam_gara_gara_usulan_kontroversial_pelatih_timnas_voli_putri_korea_selatan-UOew_large.jpg
Megawati Hangestri Terancam Minim Bermain Gara-Gara Usulan Kontroversial Pelatih Timnas Korea
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement