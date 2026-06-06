Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Iran di Volleyball Cup Womens 2026: Garuda Pertiwi Menang 3-1!

TIMNAS Voli Putri Indonesia meraih kemenangan 3-1 atas Iran (25-15, 21-25, 25-21 dan 25-22) di matchday pertama Grup B AVC Volleyball Cup Womens 2026. Laga itu berlangsung di Candon City, Filipina pada Sabtu (6/6/2026) malam WIB.

Kemenangan ini membuat Garuda Pertiwi -julukan Tim Voli Putri Indonesia- menempati posisi 3 klasemen Grup B. Di posisi kedua ada Kazakhstan dan di tempat pertama dihuni Vietnam.

Timnas Voli Putri Indonesia bungkam Iran 3-1. (Foto: instagram/@avcvolley)

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia dan Iran tampil dengan tempo sedang pada awal set pertama karena berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing. Kedua tim tampil fokus agar tidak mudah kehilangan poin.

Timnas Voli Putri Indonesia berhasil mencatatkan hasil manis di gim pertama. Mereka unggul atas Iran dengan skor 25-21.

Di set kedua, Iran bermain lebih agresif untuk membalas kekalahan di gim pertama. Performa Iran memang begitu menyulitkan Timnas Voli Putri Indonesia.

Iran pun mencatatkan hasil maksimal di set kedua. Mereka mengalahkan Tim Voli Putri Indonesia dengan skor 25-21.