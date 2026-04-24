Presiden Prabowo Subianto dan Menpora Erick Thohir Bertemu, Bahas Pembangunan Akademi Olahraga Nasional

PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Erick Thohir, pada Rabu, 22 April 2026. Informasi itu dibagikan lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet.

Menpora memaparkan rencana pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Tim Nasional. Kawasan ini dirancang sebagai pusat pembinaan atlet sejak usia dini untuk mencetak duta bangsa yang mampu bersaing di kancah internasional.

Prabowo Subianto dan Erick Thohir bahas serius perkembangan olahraga Tanah Air. (Foto: Instagram/@sekretariat.kabinet)

"Hari ini kami melaporkan rencana pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Tim Nasional kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebuah kawasan yang akan membina atlet sejak dini, agar mampu menjadi duta bangsa yang mencerminkan kedigdayaan Indonesia di kancah dunia," tulis Erick Thohir dalam keterangannya.

1. Apresiasi Atlet kepada Presiden Prabowo Subianto

Selain membahas infrastruktur, Erick Thohir juga menyampaikan pesan langsung dari atlet dan pelatih kepada Prabowo Subianto. Ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo atas pemberian bonus atas prestasi gemilang di SEA Games 2025 dan ASEAN Para Games 2025.

"Selain itu, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dari para atlet, pelatih, dan seluruh tim atas bonus yang telah diberikan atas raihan medali di SEA Games 2025 dan ASEAN Para Games 2025," ujarnya.

"Kami juga menyampaikan bahwa bonus tersebut disertai dengan program literasi finansial agar dapat dikelola dengan baik sebagai tabungan untuk masa depan. Hal ini merupakan bentuk perhatian nyata Bapak Presiden terhadap kesejahteraan atlet Indonesia," papar Erick Thohir.