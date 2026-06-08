Riau Bhayangkara Run 2026 Sold Out, 15.080 Peserta Siap Berlari di Pekanbaru

PEKANBARU - Antusiasme masyarakat terhadap Riau Bhayangkara Run 2026 terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga penutupan pendaftaran, jumlah peserta yang tercatat mengikuti event lari terbesar di Sumatera tersebut mencapai 15.080 peserta.

Jumlah itu melampaui capaian tahun sebelumnya yang berhasil menghadirkan 13.079 pelari. Hal ini sekaligus menegaskan posisi Riau Bhayangkara Run sebagai salah satu event lari paling diminati di kawasan Sumatera.

1. Telah Berkembang

Ketua Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026, Kombes Pol Daniel Widya Mucharam mengatakan, tingginya animo masyarakat menjadi indikator event yang digelar Polda Riau tersebut telah berkembang menjadi agenda olahraga berskala nasional yang memiliki daya tarik kuat bagi komunitas pelari dari berbagai daerah.

“Alhamdulillah, pendaftaran resmi telah kami tutup dengan total peserta mencapai 15.080 orang. Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan karena menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Riau Bhayangkara Run terus meningkat,” kata Kombes Daniel, dikutip Senin (8/6/2026).

Menurutnya, peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Provinsi Riau, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Aceh, hingga sejumlah provinsi lainnya.

Keberagaman asal peserta tersebut menunjukkan Riau Bhayangkara Run telah berkembang menjadi event sport tourism yang mampu menarik perhatian pelari dari berbagai daerah untuk datang ke Pekanbaru. Daniel mengatakan, Riau Bhayangkara Run 2026 merupakan salah satu rangkaian utama peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang diselenggarakan Polda Riau tahun ini.

“Kami ingin Hari Bhayangkara tidak hanya dirasakan oleh anggota Polri, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan dengan masyarakat. Karena itu Riau Bhayangkara Run kami hadirkan sebagai ruang kolaborasi, ruang silaturahmi, sekaligus ruang untuk mempromosikan Riau kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia,” kata Daniel.

2. Dampak Nyata

Menurutnya, olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai latar belakang masyarakat dalam semangat yang positif. Melalui Riau Bhayangkara Run, Polda Riau ingin menghadirkan peringatan Hari Bhayangkara yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memberikan dampak nyata bagi daerah melalui promosi pariwisata, penguatan ekonomi lokal, dan kampanye gaya hidup sehat.

“Kami berharap para peserta yang datang ke Pekanbaru tidak hanya mendapatkan pengalaman berlari yang berkesan, tetapi juga membawa cerita baik tentang Riau ketika kembali ke daerah masing-masing,” ujarnya.

Kombes Daniel menilai, hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Polda Riau. Hal itu menandakan Riau Bhayangkara Run tidak lagi hanya menjadi event daerah, tetapi sudah menjadi event yang diperhitungkan di tingkat nasional.

“Banyak peserta dari luar Riau yang datang untuk merasakan atmosfer perlombaan sekaligus menikmati keramahan dan potensi daerah kita,” ujarnya.

Berdasarkan data panitia, kategori 5K Umum dan Pelajar menjadi kategori dengan jumlah peserta terbesar. Disusul kategori 10K Umum dan Master serta kategori 21K Nasional. Selain itu, kategori 21K Internasional juga akan diikuti pelari mancanegara yang akan bersaing bersama para pelari nasional pada event yang digelar 19 Juli 2026.

Kombes Daniel menilai tingginya minat peserta pada kategori 21 kilometer menunjukkan semakin berkembangnya budaya lari jarak jauh di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera.

“Tahun ini komposisi peserta cukup menarik karena tidak hanya didominasi kategori rekreasional seperti 5K, tetapi juga banyak pelari yang memilih kategori 10K dan Half Marathon. Ini menunjukkan kualitas komunitas lari yang terus tumbuh,” katanya.