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PMGO 2026 Hadir di Jakarta, Kemenekraf Dorong Kolaborasi Global dan Lokal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |10:08 WIB
PMGO 2026 Hadir di Jakarta, Kemenekraf Dorong Kolaborasi Global dan Lokal
PMGO 2026 membantu mendorong kolaborasi global dan lokal (Foto: PMGO 2026)
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GELARAN Main Event PUBG Mobile Global Open (PMGO) 2026 Season 1 resmi menghentak Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu6 Juni 2026. Ajang itu pun mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi dan Kreatif (Kemenekraf RI).

Direktur Game Kemenekraf, Luat Sihombing mengatakan, event esports sebesar ini memiliki dampak domino yang signifikan bagi berbagai sektor industri nasional. Pihaknya pun mendukung penuh diselenggarakannya ajang serupa.

"PUBG memang mitra yang bisa dikolaborasikan, maka usaha kami adalah mencari IP-IP yang benar-benar bisa dikawinkan dengan PUBG yang sudah (skala) global," kata Luat Sihombing.

1. Daerah

PUBG MOBILE versi terbaru

Menurutnya, ajang itu membuka peluang lebar untuk menggandeng pemerintah daerah lain dalam menyelenggarakan ajang serupa. Hal tersebut bertujuan agar pemerataan potensi ekonomi dari sektor game dan esports bisa dirasakan di berbagai wilayah Indonesia.

"Itulah kenapa kami kuat menggandeng pemerintah daerah termasuk di Jakarta. Jakarta memberikan ruang untuk memberikan aktifitas," ujar Luat.

2. Mancanegara

PMGO 2026 menghadirkan persaingan sengit dari 32 tim mancanegara yang memperebutkan total hadiah fantastis senilai USD500 ribu (sekira Rp8,1 miliar). Turnamen ini sekaligus mempertegas posisi tawar Indonesia sebagai salah satu pusat ekosistem esports mobile paling berpengaruh di dunia.

Menariknya, panitia penyelenggara tidak hanya menyuguhkan ketegangan kompetisi di atas panggung. Area sekitar Tennis Indoor disulap menjadi festival esports yang meriah.

 

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