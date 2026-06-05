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Premier Padel Italia 2026 Masuk Babak Penentuan, Nonton Perempat Final hingga Final di VISION+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |13:23 WIB
Premier Padel Italia 2026 Masuk Babak Penentuan, Nonton Perempat Final hingga Final di VISION+
Premier Padel Italia 2026 bisa disaksikan di Vision+. (Foto: MNC Media)
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JADWAL dan link live streaming babak penentuan dari turnamen Premier Padel Italia 2026 akan berlangsung pada akhir pekan ini, 5-7 Juni 2026. Kompetisi padel yang sudah berlangsung sejak 1 Juni itu pun dapat Anda saksikan secara live streaming di Vision+, dengan klik di sini.

Sebagai salah satu turnamen major paling bergengsi dalam kalender Premier Padel, Italia selalu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi dengan persaingan ketat di setiap babaknya. Setelah melalui rangkaian pertandingan awal yang menguras tenaga dan strategi, kini hanya para pemain terbaik yang masih bertahan untuk memperebutkan tempat di babak semifinal dan final.

Memasuki akhir pekan, intensitas pertandingan dipastikan meningkat. Setiap kemenangan akan menjadi langkah penting menuju gelar juara, sementara satu kekalahan saja dapat mengakhiri perjalanan para atlet di turnamen ini. Tak heran jika babak perempat final hingga final menjadi fase yang paling dinantikan oleh para penggemar padel di seluruh dunia. Berikut jadwal siaran Premier Padel Italia 2026:

Jumat, 5 Juni 2026

23.00 WIB | Quarter Finals

Sabtu, 6 Juni 2026

19.00 WIB | Semifinals 1

Premier Padel Italia 2026
Premier Padel Italia 2026

Minggu, 7 Juni 2026

01.35 WIB | Semifinals 2

23.30 WIB | Finals

 

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