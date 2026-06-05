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Hyrox 2026 Digelar di Jakarta, Jadi Panggung Baru Industri Kebugaran Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |20:01 WIB
Hyrox 2026 Digelar di Jakarta, Jadi Panggung Baru Industri Kebugaran Indonesia
Hyrox 2026 resmi digelar di Jakarta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
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JAKARTA – Kolaborasi strategis yang terjalin dalam ajang AirAsia HYROX Jakarta 2026 diproyeksikan menjadi katalis utama bagi lahirnya talenta-talenta kebugaran baru Indonesia yang siap unjuk gigi di pentas dunia. Selain mencetak prestasi, perhelatan berskala global ini juga membawa misi besar untuk mendongkrak budaya aktif dan angka partisipasi olahraga di tengah masyarakat.

HYROX Jakarta secara resmi berkolaborasi dengan ION Water dalam konferensi pers, Kamis 4 Juni 2026. HYROX Jakarta akan digelar pada 27-28 Juni 2026 di Nusantara International Convention Center (NICC), Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta.

Kolaborasi turut dihadiri Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Sri Wahyuni, Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka Puspita Winawati, dan Regional Events Manager Southeast Asia HYROX Asia Pacific William Petty.

Sri Wahyuni menilai masih rendahnya tingkat partisipasi olahraga masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemuda dan Olahraga, angka partisipasi olahraga nasional baru mencapai 26%, masih di bawah Vietnam yang telah menyentuh 63%.

1. Menjaring Atlet Kebugaran Berbakat

"Kemenpora sangat menghargai komitmen dan inisiatif nyata dari ION WATER yang telah melangkah di depan untuk mendukung penuh HYROX Jakarta," kata Sri Wahyuni, dikutip Jumat (5/6/2026).

"Kami berharap kompetisi berskala global ini dapat memicu lahirnya atlet-atlet baru berbakat di fitness yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional," tambahnya.

Sementara itu, William Petty menjelaskan HYROX merupakan kompetisi global yang menggabungkan lari dan functional fitness. Ajang itu telah digelar di lebih dari 30 negara.

 

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