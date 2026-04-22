Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Erick Thohir Bertemu Seskab Teddy Indra Wijaya, Apa yang Dibahas?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |01:05 WIB
Menpora Erick Thohir Bertemu Seskab Teddy Indra Wijaya, Apa yang Dibahas?
Menpora Erick Thohir bertemu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Foto: Instagram/@sekretariat.kabinet)
A
A
A

SEKRETARIS Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir pada Senin 20 April 2026. Dalam pertemuan itu membahas sejumlah hal, mulai dari evaluasi setelah SEA Games 2025 hingga deregulasi di Kemenpora.

“Pertemuan tersebut membahas capaian program jangka panjang Kemenpora, termasuk evaluasi prestasi pasca SEA Games 2025 dan ASEAN Para Games 2025," kata Teddy dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet.

Teddy Indra Wijaya bertemu Erick Thohir pada Senin 20 April 2026. (Foto: Instagram/@sekretariat.kabinet)
Teddy Indra Wijaya bertemu Erick Thohir pada Senin 20 April 2026. (Foto: Instagram/@sekretariat.kabinet)

1. Permenpora Dipangkas dari 191 Menjadi 4

Selain itu, Erick Thohir melaporkan keberhasilan program deregulasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang menyederhanakan 191 Permenpora menjadi 4 Permenpora saja.

“Melalui metode omnibus, deregulasi ini juga memangkas sekitar 60% ketentuan, dari 1.500 pasal menjadi 600 pasal,” ujar dia.

2. Menyederhakan Regulasi

Dalam pertemuan tersebut, Teddy menegaskan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, deregulasi merupakan langkah strategis dalam reformasi birokrasi untuk menghapus tumpang tindih aturan dan menyederhanakan regulasi. 

"Bapak Presiden mendukung penuh upaya ini dan berharap hasilnya langsung meningkatkan efektivitas program, mempercepat pembinaan atlet, serta memperkuat industri olahraga nasional," ungkap Teddy.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement