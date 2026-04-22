Menpora Erick Thohir Bertemu Seskab Teddy Indra Wijaya, Apa yang Dibahas?

SEKRETARIS Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir pada Senin 20 April 2026. Dalam pertemuan itu membahas sejumlah hal, mulai dari evaluasi setelah SEA Games 2025 hingga deregulasi di Kemenpora.

“Pertemuan tersebut membahas capaian program jangka panjang Kemenpora, termasuk evaluasi prestasi pasca SEA Games 2025 dan ASEAN Para Games 2025," kata Teddy dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet.

Teddy Indra Wijaya bertemu Erick Thohir pada Senin 20 April 2026. (Foto: Instagram/@sekretariat.kabinet)

1. Permenpora Dipangkas dari 191 Menjadi 4

Selain itu, Erick Thohir melaporkan keberhasilan program deregulasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang menyederhanakan 191 Permenpora menjadi 4 Permenpora saja.

“Melalui metode omnibus, deregulasi ini juga memangkas sekitar 60% ketentuan, dari 1.500 pasal menjadi 600 pasal,” ujar dia.

2. Menyederhakan Regulasi

Dalam pertemuan tersebut, Teddy menegaskan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, deregulasi merupakan langkah strategis dalam reformasi birokrasi untuk menghapus tumpang tindih aturan dan menyederhanakan regulasi.

"Bapak Presiden mendukung penuh upaya ini dan berharap hasilnya langsung meningkatkan efektivitas program, mempercepat pembinaan atlet, serta memperkuat industri olahraga nasional," ungkap Teddy.