HOME SPORTS NETTING

Piala Thomas dan Uber 2026 Main Jam Berapa dan Tayang di Mana?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |17:17 WIB
Piala Thomas dan Uber 2026 Main Jam Berapa dan Tayang di Mana?
Simak kapan Piala Thomas dan Uber 2026 dimainkan dan tayang di mana (Foto: Inside Sport)
PIALA Thomas dan Uber 2026 akan digelar mulai Jumat (24/4/2026) sore WIB. Seluruh pertandingan akan digelar di Forum Horsens, Horsens, Denmark.

Piala Thomas dan Uber merupakan kejuaraan beregu paling bergengi. Bahkan, keduanya disebut sebagai piala dunia-nya bulu tangkis untuk kategori putra dan putri.

1. Grup Piala Thomas dan Uber 2026

Tim Bulu Tangkis Indonesia siap tampil di Piala Thomas dan Uber 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
Tim Bulu Tangkis Indonesia siap tampil di Piala Thomas dan Uber 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Di Piala Thomas, Indonesia tergabung di Grup D. Mereka akan menghadapi Tim Bulu Tangkis Thailand, Tim Bulu Tangkis Prancis, dan Tim Bulu Tangkis Aljazair.

Sedangkan di Piala Uber, Indonesia diundi masuk Grup C. Mereka menantang Tim Bulu Tangkis Taiwan, Tim Bulu Tangkis Kanada, dan Tim Bulu Tangkis Australia.

2. Tim Indonesia vs Aljazair di Piala Thomas 2026

Fase grup akan berlangsung 24-28 April. Tentu saja, Tim Bulu Tangkis Indonesia diharapkan bisa melaju ke perempatfinal dan paling tidak menyamai capaian di edisi 2024 yakni runner up pada kedua ajang.

Tim putra akan lebih dulu turun. Mereka dijadwalkan menghadapi Aljazair pada partai pembuka di Forum Horsens Court, Horsens, Jumat (24/4/2026) malam WIB.

 

