Fajar Alfian Pastikan Indonesia Siap Lawan Aljazair di Laga Perdana Piala Thomas 2026

HORSENS – Kapten Tim Bulu Tangkis Indonesia, Fajar Alfian, memastikan siap tampil menghadapi Tim Bulu Tangkis Aljazair di laga perdana Piala Thomas 2026. Kondisi tim disebutnya sangat baik.

Pertandingan melawan Aljazair akan digelar di Forum Horsens, Denmark, pada Jumat 24 April 2026 pukul 23.30 WIB. Anthony Sinisuka Ginting dan rekan-rekan terus mengasah kesiapan untuk memastikan hasil maksimal.

1. Sangat Baik

Fajar mengungkapkan persiapan tim berjalan sangat baik menjelang laga tersebut. Adaptasi lapangan yang sudah dilakukan dua kali menjadi modal penting bagi tim Indonesia.

"Kondisi kami baik dan siap bermain di pertandingan besok lawan Aljazair," ucap Fajar dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (23/4/2026).

Secara kekuatan, Indonesia dinilai lebih unggul dibanding Aljazair berdasarkan rekam jejak pertemuan sebelumnya. Pada laga pembuka Piala Thomas 2020 di Aarhus, 9 Oktober 2021, Merah Putih menang telak (5-0).

Kendati demikian, Fajar menegaskan timnya tidak boleh meremehkan lawan dalam kondisi apa pun. Tandem Muhammad Shohibul Fikri itu mengingatkan pentingnya menjaga fokus sejak awal hingga akhir pertandingan.