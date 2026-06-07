Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Indonesia Open 2026: An Se Young Juara Tunggal Putri Kalahkan Akane Yamaguchi!

Dian AF , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |15:43 WIB
Hasil Final Indonesia Open 2026: An Se Young Juara Tunggal Putri Kalahkan Akane Yamaguchi!
An Se Young Juara Indonesia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putri nomor satu dunia asal Korea Selatan, An Se Young, kembali menunjukkan dominasinya di pentas bulu tangkis dunia. Ia sukses menaklukkan wakil Jepang, Akane Yamaguchi, dalam partai final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Kemenangan tersebut mengantarkan An Se Young meraih gelar juara Indonesia Open untuk ketiga kalinya sepanjang kariernya. Prestasi itu sekaligus menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling sukses di turnamen bergengsi level Super 1000 tersebut.

An Se Young lolos ke final Indonesia Open Okezone

1. Jalannya Pertandingan

Pertemuan antara An Se Young dan Akane Yamaguchi memang sudah diprediksi berlangsung sengit. Kedua pemain datang ke final dengan performa impresif sepanjang turnamen dan memiliki rivalitas panjang di level elite bulu tangkis dunia.

Namun, An Se Young mampu menunjukkan kualitas terbaiknya di hadapan ribuan penonton yang memadati Istora Senayan. Pebulu tangkis berusia 24 tahun itu tampil disiplin, sabar dalam reli panjang, serta efektif memanfaatkan kesalahan lawan.

Akane Yamaguchi sempat memberikan perlawanan ketat dengan mengandalkan kecepatan dan daya juangnya. Akan tetapi, An Se Young berhasil menjaga konsistensi permainan hingga akhirnya memastikan kemenangan dan mengunci gelar juara Indonesia Open 2026.

2. Gelar Ketiga di Istora Senayan 

Keberhasilan kali ini terasa spesial bagi An Se Young. Selain mempertahankan statusnya sebagai salah satu tunggal putri terbaik dunia, ia juga mencatatkan gelar ketiga Indonesia Open dalam kariernya.

Istora Senayan seakan menjadi tempat yang membawa keberuntungan bagi pemain asal Korea Selatan tersebut. Sebelumnya, An Se Young juga beberapa kali mengaku terkesan dengan atmosfer luar biasa yang diberikan para pencinta bulu tangkis Indonesia selama bertanding di Jakarta.

Dukungan penonton yang meriah kembali menjadi warna tersendiri dalam perjalanan An Se Young menuju podium tertinggi Indonesia Open 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/40/3223137//an_se_young_takjub_dengan_atmosfer_indonesia_open_2026-JySg_large.jpg
An Se Young Terharu dengan Dukungan Penonton Istora Senayan di Indonesia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/40/3223099//raymond_dan_joaquin_terharu_dapat_dukungan_luar_biasa_dari_badminton_lovers-jLmh_large.jpg
Lolos Final Indonesia Open 2026, Raymond/Joaquin Terharu Dapat Dukungan Luar Biasa dari Badminton Lovers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/40/3223078//jonatan_christie-f28c_large.jpg
Jonatan Christie Tak Mau Jemawa Jelang Final Indonesia Open 2026: Nikmati Permainan Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/40/3223063//ranking_bwf_jonatan_christie_vs_victor_lai_jelang_indonesia_open_2026-Z1tD_large.jpg
Adu Ranking BWF Jonatan Christie vs Victor Lai Jelang Final Indonesia Open 2026, Bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/40/3223024//an_se_young_lolos_ke_final_indonesia_open_okezone-mAyv_large.jpg
Kalahkan Chen Yufei, An Se Young Ngaku Beruntung Lolos ke Final Indonesia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/40/3223060//jadwal_siaran_langsung_final_indonesia_open_2026_okezone-Kcv4_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Open 2026: Jonatan Christie dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Main, Live di RCTI!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement