Hasil Final Indonesia Open 2026: An Se Young Juara Tunggal Putri Kalahkan Akane Yamaguchi!

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putri nomor satu dunia asal Korea Selatan, An Se Young, kembali menunjukkan dominasinya di pentas bulu tangkis dunia. Ia sukses menaklukkan wakil Jepang, Akane Yamaguchi, dalam partai final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Kemenangan tersebut mengantarkan An Se Young meraih gelar juara Indonesia Open untuk ketiga kalinya sepanjang kariernya. Prestasi itu sekaligus menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling sukses di turnamen bergengsi level Super 1000 tersebut.

1. Jalannya Pertandingan

Pertemuan antara An Se Young dan Akane Yamaguchi memang sudah diprediksi berlangsung sengit. Kedua pemain datang ke final dengan performa impresif sepanjang turnamen dan memiliki rivalitas panjang di level elite bulu tangkis dunia.

Namun, An Se Young mampu menunjukkan kualitas terbaiknya di hadapan ribuan penonton yang memadati Istora Senayan. Pebulu tangkis berusia 24 tahun itu tampil disiplin, sabar dalam reli panjang, serta efektif memanfaatkan kesalahan lawan.

Akane Yamaguchi sempat memberikan perlawanan ketat dengan mengandalkan kecepatan dan daya juangnya. Akan tetapi, An Se Young berhasil menjaga konsistensi permainan hingga akhirnya memastikan kemenangan dan mengunci gelar juara Indonesia Open 2026.

2. Gelar Ketiga di Istora Senayan

Keberhasilan kali ini terasa spesial bagi An Se Young. Selain mempertahankan statusnya sebagai salah satu tunggal putri terbaik dunia, ia juga mencatatkan gelar ketiga Indonesia Open dalam kariernya.

Istora Senayan seakan menjadi tempat yang membawa keberuntungan bagi pemain asal Korea Selatan tersebut. Sebelumnya, An Se Young juga beberapa kali mengaku terkesan dengan atmosfer luar biasa yang diberikan para pencinta bulu tangkis Indonesia selama bertanding di Jakarta.

Dukungan penonton yang meriah kembali menjadi warna tersendiri dalam perjalanan An Se Young menuju podium tertinggi Indonesia Open 2026.