Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar GP Hungaria: Panas, Marc Marquez Dekati Marco Bezzecchi!

Simak klasemen sementara MotoGP 2026 kelar GP Hungaria di mana Marc Marquez tampil sebagai pemenang (Foto: Facebook/MotoGP)

BALATONFOKAJAR – Klasemen sementara MotoGP 2026 kelar GP Hungaria sudah diketahui. Marc Marquez mulai panas dan mendekati perolehan poin Marco Bezzecchi.

Seri kedelapan MotoGP 2026 itu telah selesai di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, Minggu 7 Juni malam WIB. Marquez tampil sebagai pemenang MotoGP Hungaria 2026!

1. Kemenangan Pertama

Itu adalah kemenangan pertama Marquez di musim ini. Ia bahkan mencatatkan pole position di kualifikasi serta memenangi Sprint Race yang digelar Sabtu 6 Juni 2026.

Performa ciamik itu menandakan Marquez mulai bangkit setelah diganggu problem fisik. Pembalap tim Ducati Lenovo tersebut langsung menambah poin maksimal 37 dari pekan balapan di Hungaria.

Awalnya, Marquez ada di posisi 7 dengan 71 angka. Kini, setelah Hungaria, lelaki berkebangsaan Spanyol tersebut melesat ke urutan 5 dengan 108 poin.

Balapan di Hungaria mungkin saja jadi titik balik perburuan titel juara dunia MotoGP 2026. Apalagi, Bezzecchi gagal menyelesaikan balapan usai diseruduk rekan setimnya Jorge Martin.