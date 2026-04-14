5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Pernah Alami Cedera Mengerikan, Nomor 1 Baru Pensiun

ADA 5 atlet bulu tangkis dunia yang pernah mengalami cedera mengerikan menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, bulu tangkis merupakan olahraga dengan intensitas tinggi yang menuntut kelincahan ekstrem.

Salah satu risiko yang paling ditakuti oleh para atlet adalah kesalahan pendaratan kaki setelah melakukan lompatan atau pukulan. Akibat yang ditimbulkan sering kali fatal, mulai dari robekan ligamen hingga berakhir pada pensiun dini.

Berikut 5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Pernah Alami Cedera Mengerikan:

5. Ribka Sugiarto

Ganda putri Indonesia, Ribka Sugiarto, juga pernah menjadi korban pendaratan tak sempurna. Momen memilukan ini terjadi di Indonesia Masters 2021 saat ia masih berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Diagnosis medis menunjukkan Ribka mengalami cedera pada lututnya akibat robekan UCL, yang membuatnya harus menepi dari kompetisi internasional selama lima bulan.

4. Bellaetrix Manuputty

Mimpi buruk dialami tunggal putri Indonesia ini pada ajang Piala Sudirman 2015. Saat tengah berhadapan dengan Li Xuerui asal China, Bellaetrix mendarat dalam posisi yang salah.

nsiden tersebut mengakibatkan robekan ACL yang sangat parah. Dampaknya, ia kesulitan mengembalikan performa terbaik, memutuskan keluar dari pelatnas pada 2016, dan akhirnya harus menggantung raket lebih awal.

3. Lee Chong Wei

Di posisi puncak, ada legenda hidup Malaysia, Lee Chong Wei. Kejadian horor menimpanya pada Piala Thomas 2012 saat bersua Peter Gade dari Denmark.