Jonatan Christie atau Alwi Farhan yang Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia di Piala Thomas 2026?

JONATAN Christie atau Alwi Farhan yang menjadi tunggal putra pertama Indonesia di Piala Thomas 2026? Bersama Moh Zaki Ubaidillah dan Anthony Ginting, Jonatan Christie dan Alwi Farhan merupakan empat tunggal putra Indonesia di Piala Thomas 2026.

1. Ranking Jonatan Christie Paling Tinggi

Berdasarkan ranking BWF saat ini, Jonatan Christie merupakan yang paling tinggi ketimbang tunggal putra Indonesia lainnya di Piala Thomas 2026. Jonatan Christie saat ini menempati peringkat lima dunia, mengungguli Alwi Farhan yang menduduki posisi 14.

Sementara itu, Moh Zaki Ubadillah menempati peringkat 39 dunia, sedangkan Anthony Ginting (46). Jika diurutkan, Jonatan Christie menempati tunggal pertama, diikuti Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah dan Anthony Ginting.

2. Jonatan Christie Belum Tentu Main Pertama

Meski saat ini menempati ranking paling tinggi, bukan berarti Jonatan Christie akan dimainkan sebagai tunggal putra utama di setiap pertandingan. Bukan tak mungkin, ada momen di mana Alwi Farhan diperankan sebagai tunggal putra.

Terbukti di Piala Sudirman 2025, Alwi Farhan beberapa kali dimainkan sebagai andalan di nomor tunggal putra, alih-alih memainkan Jonatan Christie yang memiliki peringkat lebih tinggi. Alwi Farhan tercatat tiga kali main, tepatnya saat menghadapi India (fase grup), Denmark (fase grup) dan Korea Selatan (semifinal).

Hebatnya dalam tiga kesempatan itu, Alwi Farhan selalu menang! Di semifinal, Alwi Farhan mengalahkan tunggal Korea Selatan Cho Geon Yeop dengan skor 16-21, 21-8 dan 21-8.