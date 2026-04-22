Moh Zaki Ubaidillah Tak Sabar Main di Piala Thomas 2026, Siap Jadi Andalan Tim Bulu Tangkis Indonesia!

PEBULU tangkis Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, siap untuk kualitas bersama tim bulu tangkis Tanah Air di Piala Thomas 2026. Ubed - sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah, berada di tunggal ketiga bersama Jonatan Christie (1), Alwi Farhan (2) dan Anthony Sinisuka Ginting (4).

1. Debut Moh Zaki Ubaidillah di Piala Thomas

Piala Thomas 2026 akan menjadi penampilan pertama Moh Zaki Ubaidillah di ajang paling bergengsi kategori beregu putra. Walau sudah pernah mencicipi Piala Sudirman dan SEA Games, ia merasa Piala Thomas tetap mempunyai magis berbeda.

Moh Zaki Ubaidillah siap tampil maksimal di Piala Thomas 2026. (Foto: PBSI)

"Pastinya saya merasa berbeda kondisinya dengan Piala Sudirman atau SEA Games. Bagi saya Piala Thomas lebih bergengsi. Saya tidak menyangka bisa masuk ke dalam tim ini," kata Moh Zaki Ubaidillah dalam keterangan resmi PBSI yang diterima Okezone, Rabu (22/4/2026).

"Saya ingin ngasih yang terbaik buat tim Indonesia juga. Tidak sabar juga ingin debut di sana," tambah peraih medali perak SEA Games 2025 nomor tunggal putra.

2. Geber Persiapan

Moh Zaki Ubaidillah saat ini terus mengejar persiapan terbaik jelang laga pertama melawan Aljazair pada Jumat, 24 April 2026 malam WIB. Sebab, ia ingin meraih hasil maksimal di ajang dua tahunan tersebut.

"Alhamdulillah sudah cukup baik penyesuaiannya. Sudah berjalan dua hari, sudah bisa mengatasi kondisi di sini lah. Ke depannya berharap bisa lebih baik lagi di latihannya, sama persiapannya," tegas Moh Zaki Ubaidillah.