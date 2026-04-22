HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Persiapan Pembalap Muda Veda Ega Pratama, Berlatih di Markas Latihan Marc Marquez Jelang Moto3 Spanyol 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |14:14 WIB
Simak kisah Veda Ega Pratama yang bersiap menghadapi Moto3 Spanyol 2026 dengan berlatih di markas Marc Marquez (Foto: Instagram/@veda_54)
KISAH persiapan pembalap muda Veda Ega Pratama mencuri perhatian. Sebab, ia berlatih di markas latihan Marc Marquez jelang Moto3 Spanyol 2026.

Veda Ega mencuri perhatian usai tampil apik di tiga seri awal Moto3 2026. Ia finis posisi lima pada balapan di Thailand dan naik podium dengan finis ketiga pada Moto3 Brasil 2026.

Veda Ega Pratama berlatih di Sirkuit Aspar jelang Moto3 Spanyol 2026 (Foto: Instagram/@circuitaspar)
Sayangnya, Veda gagal finis pada balapan di Amerika Serikat, akhir Maret silam, karena mengalami kecelakaan. Kini, fokusnya ditujukan pada Moto3 Spanyol 2026 yang akan digelar pada akhir pekan.

1. Seri Keempat Moto3 2026

Seri keempat Moto3 2026 itu siap dihelat di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Spanyol, 24-26 April. Persiapan matang pun dilakukan Veda sepanjang jeda singkat.

Tak tanggung-tanggung, pembalap asal Gunungkidul itu berlatih di dua sirkuit berbeda. Veda dan pembalap Honda Team Asia menjalani persiapan di Sirkuit Aspar (Valencia) dan Sirkuit Alcarras (Lleida).

“Selasa di Sirkuit Aspar, Rabu di Sirkuit Aspar, hari ini (Kamis) di Sirkuit Alcarras. Selangkah demi selangkah, mari percaya proses," tulis Honda Team Asia pekan lalu di media sosial Instagram.

 

Berita Terkait
Kisah Persiapan Pembalap Muda Veda Ega Pratama, 4 Hari Tes di 2 Sirkuit Berbeda Jelang Moto3 Spanyol 2026
Jadwal Moto3 Spanyol 2026: Veda Ega Pratama Naik Podium di Sirkuit Jerez?
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Tim Raksasa di Moto3 2027?
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Spanyol 2026?
Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia yang Raih 1 Podium dari 6 Balapan di Sirkuit Jerez Spanyol
Berapa Top Speed Pembalap Muda Veda Ega Pratama di Moto3 2026?
