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Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Hungaria 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |05:05 WIB
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Hungaria 2026?
Veda Ega Pratama berpotensi naik podium di Moto3 Hungaria 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
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PEMBALAP Indonesia Veda Ega Pratama finis podium di Moto3 Hungaria 2026? Minggu (7/6/2026) pukul 16.00 WIB akan digelar race Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton, Hungaria.

Veda Ega Pratama dalam kepercayaan diri tinggi karena baru saja kecipratan rezeki. Efek Adrian Ferdandez (Leopard Racing) didiskualifikasi enam balapan karena pelepasan segel mesin, Veda Ega Pratama kedatangan dua kabar baik.

Adrian Fernandez didiskualifikasi 6 balapan. (Foto: Instagram/@leopardracing)
Adrian Fernandez didiskualifikasi 6 balapan. (Foto: Instagram/@leopardracing)

Pertama, rider 17 tahun ini berhak naik podium di Moto3 Prancis 2026. Sebelumnya di Moto3 Prancis 2026 yang digelar di Sirkuit Le Mans, Veda Ega Pratama finis di posisi empat.

Namun, karena Adrian Fernandez didiskualifikasi, Veda Ega Pratama berhak naik satu posisi dan finis di posisi tiga. Podium ini merupakan yang kedua bagi Veda Ega Pratama di Moto3 2026. Sebelumnya, di Moto3 Brasil 2026, rider kelahiran gunungkidul, Yogyakarta itu finis di posisi tiga.

1. Naik Posisi 3 Klasemen

Efek hukuman yang diterima Adrian Fernandez, Veda Ega Pratama mendapatkan penambahan poin. Veda Ega Pratama langsung naik satu posisi dari peringkat empat ke tiga dan kini mengoleksi 71 poin.

Ketimbang rider Honda lain di Moto3 2026, Veda Ega Pratama menempati posisi terbaik. Rider Honda yang paling mendekati Veda Ega Pratama adalah pembalap Leopard Racing, Guido Pini, yang menempati posisi sembilan dengan 48 angka.

 

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