Adrian Fernandez Didiskualifikasi, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi 3 Klasemen Moto3 2026!

VEDA Ega Pratama kembali naik posisi di klasemen Moto3 2026! Pembalap Honda Team Asia itu mendapat berkah usai Adrian Fernandez didiskualifikasi dari empat balapan sekaligus.

Adik dari Raul Fernandez itu kedapatan melakukan pelanggaran teknis di enam seri yakni Thailand, Brasil, Amerika Serikat (AS), Spanyol, Prancis, dan Catalunya. Seluruh hasil yang didapatnya pun dianulir!

Pria asal Spanyol itu langsung terlempar di posisi 3 di klasemen Moto3 2026. Awalnya, Fernandez mengoleksi 90 poin. Setelah hasil di empat seri itu dianulir, ia kini berada di posisi 19 dengan 13 angka!

1. Berkah Veda Ega Pratama

Terlemparnya Fernandez menjadi berkah tersendiri buat Veda Ega. Rider asal Indonesia itu akhirnya naik 1 setrip ke urutan 3 dengan nilai 71! Sebelumnya, ia berada di posisi 4 dengan 67 poin.

Tambahan 3 angka diraih setelah dinyatakan finis posisi 5 di Moto3 Spanyol 2026. Menariknya lagi, Veda naik podium dengan finis ketiga di Moto3 Prancis 2026 gara-gara sanksi Fernandez.

Bisa dibilang, Veda Ega Pratama mendapat durian runtuh secara beruntun. Sebelumnya, pada Kamis 4 Juni 2026, Brian Uriarte juga terkena diskualifikasi gara-gara kesalahan penggunaan oli di Catalunya.