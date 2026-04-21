Jadwal Moto3 Spanyol 2026: Veda Ega Pratama Naik Podium di Sirkuit Jerez?

Veda Ega Pratama berpotensi naik podium di Moto3 Spanyol 2026 akhir pekan ini. (Foto: Instagram/@veda_54)

JADWAL Moto3 Spanyol 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, rangkaian latihan bebas, kualifikasi dan main race akan berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol pada 24-26 April 2026. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sanggupkah Veda Ega Pratama naik podium di Sirkuit Jerez?

1. Pengalaman Manis Veda Ega Pratama di Sirkuit Jerez

Veda Ega Pratama memiliki kenangan manis di Sirkuit Jerez. Ia pernah finis ketiga di race perdana Red Bull Rookies Cup 2025 yang berlangsung di Sirkuit Jerez.

Veda Ega Pratama saat tampil di Red Bull Rookies Cup 2025. (Foto: Red Bull Rookies Cup)

Hebatnya, rider 17 tahun itu finis ketiga meski memulai balapan dari posisi 15! Pengalaman tahun lalu di Sirkuit Jerez tahun lalu dijamin meningkatkan kepercayaan diri Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026.

Jika sanggup start dari barisan depan, peluang rider kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta, ini naik podium, sekaligus mengulangi pencapaian di Moto3 Brasil 2026 terbuka lebar. Musim ini, juara Asia Talent Cup 2023 ini tampil luar biasa di Moto3.

Menjalani musim debut, rider kebanggaan Indonesia ini tampil menggila. Pada balapan perdana di Thailand, Veda Ega Pratama finis kelima.