Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Melesat ke Posisi 2, Maximo Quiles Tercepat

Veda Ega Pratama menjadi pembalap tercepat kedua pada sesi Practice Moto3 Hungaria 2026 (Foto: Honda Team Asia)

BALATONFOKAJAR – Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama menjadi pembalap tercepat kedua pada sesi yang digelar di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, Jumat (5/6/2026) malam WIB.

Pembalap Honda Team Asia itu hanya kalah dari Maximo Quiles. Mereka pun lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2) yang akan digelar Sabtu 6 Juni 2026 sore WIB.

1. Mengesankan

Penampilan Veda Ega cukup mengesankan di Practice. Adapun, sesi ini menentukan para pembalap yang akan langsung lolos ke Q2 atau harus melalui Q1 dalam penentuan posisi start esok hari.

Momentum negatif sebetulnya dialami Veda Ega. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut harus puas menempati posisi paling buncit alias 26 di sesi latihan bebas 1 (FP1).

Untungnya, Veda Ega cepat beradaptasi. Pada akhirnya, ia sukses mencetak waktu tercepat 1 menit 46,657 detik atau terpaut hanya 0,361 detik.