Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Melesat ke Posisi 2, Maximo Quiles Tercepat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |19:38 WIB
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Melesat ke Posisi 2, Maximo Quiles Tercepat
Veda Ega Pratama menjadi pembalap tercepat kedua pada sesi Practice Moto3 Hungaria 2026 (Foto: Honda Team Asia)
A
A
A

BALATONFOKAJAR – Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama menjadi pembalap tercepat kedua pada sesi yang digelar di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, Jumat (5/6/2026) malam WIB.

Pembalap Honda Team Asia itu hanya kalah dari Maximo Quiles. Mereka pun lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2) yang akan digelar Sabtu 6 Juni 2026 sore WIB.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Catalunya 2026 (Foto: Dok. Honda Team Asia)

1. Mengesankan

Penampilan Veda Ega cukup mengesankan di Practice. Adapun, sesi ini menentukan para pembalap yang akan langsung lolos ke Q2 atau harus melalui Q1 dalam penentuan posisi start esok hari.

Momentum negatif sebetulnya dialami Veda Ega. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut harus puas menempati posisi paling buncit alias 26 di sesi latihan bebas 1 (FP1).

Untungnya, Veda Ega cepat beradaptasi. Pada akhirnya, ia sukses mencetak waktu tercepat 1 menit 46,657 detik atau terpaut hanya 0,361 detik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/38/3222836/veda_ega_pratama_mendapat_durian_runtuh_usai_adrian_fernandez_didiskualifikasi_dari_6_balapan-Sh7Z_large.jpg
Adrian Fernandez Didiskualifikasi, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi 3 Klasemen Moto3 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/38/3222778/simak_adu_kisaran_gaji_pembalap_brian_uriarte_dengan_veda_ega_pratama_di_moto3_2026-67Fh_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pembalap Brian Uriarte dengan Veda Ega Pratama di Moto3 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/38/3222746/veda_ega_pratama-skV4_large.jpg
Tak Takut Hadapi Moto3 Hungaria 2026, Veda Ega Pratama Justru Antusias Jelang Debut di Sirkuit Balaton Park
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/38/3222716/veda_ega_pratama-IEJ7_large.jpg
Klasemen Sementara Rookie Moto3 2026 Setelah Brian Uriarte Didiskualifikasi: Veda Ega Pratama di Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/38/3222614/veda_ega_pratama_mendapat_durian_runtuh_usai_brian_uriarte_didiskualifikasi-ekRT_large.jpeg
Breaking News: Brian Uriarte Didiskualifikasi, Veda Ega Pratama Langsung Melesat di Klasemen Moto3 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/38/3222334/veda_ega_pratama_menjadi_satu_satunya_pembalap_di_luar_spanyol_yang_masuk_5_besar_klasemen_moto3_2026-sOW1_large.jpg
Veda Ega Pratama Satu-satunya Pembalap di Luar Spanyol yang Masuk 5 Besar Klasemen Sementara Moto3 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement